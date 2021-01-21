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Фігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила розкішним тілом в сміливому бікіні

Новость на русском → США, Четвер 21 січня 2021 15:45
Фігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила розкішним тілом в сміливому бікіні Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер вирушила на черговий відпочинок, не залишивши фанатів без гарячого контенту. Дівчина зробила кілька фото з бікіні ніжно-рожевого відтінку, яке доповнила тільки ланцюжком на талії, підвісками і браслетами.

Макіяж Кайлі зробила літний і такий, що дозволяє шкірі дихати. А волосся, яке вже відросло нижче колін, розпустила. Кайлі виглядає в своєму спокусливому образі екзотичної русалки просто неперевершено.

Фігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила розкішним тілом в сміливому бікініФігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила розкішним тілом в сміливому бікініФігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила розкішним тілом в сміливому бікініФігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила розкішним тілом в сміливому бікіні

Кайлі в гарячому літньому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я буквально не знаю, чи впораюся з цим", - написала молодшій сестрі 36-річна Хлое, яка завжди відзначає успіхи сестер і прагне висловити їм свою любов, коментуючи їх фото. "Вау", "Королева", "Волосся довше, ніж мої останні відносини", "Я закоханий у це волосся", "О боже, Кайлі, що ти з нами робиш?" "Королева Кайлі", - не стали стримувати емоцій і інші фоловери зірки.

Пізніше наймоложша мільйонерка в світі додала в своєму блозі відео: вона постаралася передати мальовничий морський пейзаж і барви заходу. Дівчина явно перебувала в романтичному настрої!

Нагадаємо, Кайди Дженнер у минулому році розійшлася з батьком своєї дитини Тревісом Скоттом. І тепер фанати чекають не дочекаються, коли ж бізнесвумен знайде нову пару. Втім, періодично мережу облітає новина, що вони давно помирилися, але приховують цей факт.

Не так давно пара організувала спільну фотосесіію.

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