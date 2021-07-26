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Фігура мрії: Кім Кардашьян підкорила формами в "невидимому" купальнику

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, Понеділок 26 липня 2021 19:33
Фігура мрії: Кім Кардашьян підкорила формами в "невидимому" купальнику Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян не втомлюється постачати шанувальників своїми відпускними знімками, а також ідеями для пляжних образів. Цього разу зірка пригледіла собі варіант не просто спокусливий, але і модний - "невидиме" бікіні зараз в тренді.

Фото Кім просто підірвали мережу Instagram.

Кім Кардашян вирушила на свій улюблений острів, як вказала вона в пості. Правда, не сказала, на який саме. А лише опублікувала кілька фото в блакитно-блакитній воді. Кім одягла бікіні золотисто-бежевого відтінку, яке відмінно підкреслило всі достоїнства її фігури. Доповнив образ ковбойський капелюшок такого ж кольору.

Фігура мрії: Кім Кардашьян підкорила формами в &quot;невидимому&quot; купальникуФігура мрії: Кім Кардашьян підкорила формами в &quot;невидимому&quot; купальникуФігура мрії: Кім Кардашьян підкорила формами в &quot;невидимому&quot; купальникуФігура мрії: Кім Кардашьян підкорила формами в &quot;невидимому&quot; купальнику

Кім Кардашьян в новому пляжному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка відмовилася цього разу від прикрас, а макіяж зробила максимально природним. Вона виклала кілька фото в різних позах, щоб її досконале тіло можна було розглянути з усіх боків. Зрозуміло, такий жаркий контент знову викликав хвилю захоплень від шанувальників.

Раніше Кім показала, як носити шкіряні речі цього літа і майбутньої осені.

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