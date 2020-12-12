Фігурка просто вогонь! Каменських в сукні з екстремальним розрізом засвітила білизну

Рік, що минає, незважаючи на карантин, для Насті Каменських був продуктивним – співачка випустила альбом і презентувала гучні хіти, провела свій трансформаційний марафон для тих, хто хоче змінити якість життя, мотивувала шанувальників і радувала їх новинами. І її зусилля були винагороджені не тільки рекордною кількістю переглядів, але і відзначені на щорічній музичній української премії "Музична платформа" від каналу "Україна". Фото з трофеєм у руках співачка показала у своєму фотоблозі.

Настя з'явилася на червоній доріжці музичної премії у вечірній срібній сукні по фігурі з високим розрізом до стегна. В цьому ж вбранні вона знялася в своєму новому кліпі-зізнанні в коханні – Vibe. Крізь напівпрозору тканину плаття можна побачити білизну зірки, вбрання ідеально підкреслило її хвилюючі вигини. Також артистка зробила пишну зачіску з дрібними кучерями.

Вона доповнила образ ефектними прикрасами – довгими звисаючими золотими сережками. Ошатний лук довершили витончені босоніжки. Співачка похвалилася нагородою за свій відомий хіт "A HUEVO".

Настя Каменських в розкішному вбранні похвалилася трофеєм (фото: instagram.com/kamenskux)

"Щаслива отримати нагороду "Пісня 2020 Року" від "Музичної Платформи" та каналу "Украина" за трек "A HUEVO". Для мене величезна радість, що вам сподобався цей запаморочливий і пристрасний мікс двох культур - мексиканської та українською!" - зізналася Настя.

Настя Каменських отримала чергову музичну нагороду (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

"Красива", - констатувала під фото Леся Нікітюк, а чоловік Насті, Потап залишили кілька красномовних сердечок.

"Фігурка просто вогонь", "Настя, яка ви шикарна!", "Дуже ніжна", "Ти як завжди прекрасна", "Шикарне плаття", - писали шанувальники.

Нагадаємо, що раніше Потап розповів про ставлення сина Андрія до Насті Каменських.