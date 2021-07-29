ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Без фільтрів і макіяжу: Аліна Гросу показала себе справжню

Новость на русском →
Одеса, Четвер 29 липня 2021 11:06
Без фільтрів і макіяжу: Аліна Гросу показала себе справжню Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Аліна Гросу, яка зараз відпочиває в Одесі зі своїм коханим, російським актором і режисером Романом Полянським, поділилася рідкісним фото без косметики.

Знімок без фільтрів і макіяжу артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото відображено обличчя Аліни крупним планом. Волосся дівчини розпущене і красиво майорять не легкому вітрі, а сама вона серйозно дивиться в об'єктив.

Без фільтрів і макіяжу: Аліна Гросу показала себе справжню

Аліна Гросу похвалилася натуральною красою без косметики (фото: instagram.com/alina_grosu)

Співачка поділилася цікавою інформацією, яку нещодавно дізналася, і висловила свою думку про натуральну красу в мережі.

"У Норвегії з'явився новий закон: блогерів зобов'язують підписувати відретушовані фотографії в соціальних мережах - тепер їм потрібно буде позначати спеціальним маркуванням ті рекламні пости, в яких використаний фотошоп, змінені розміри і форма частин обличчя і тіла або відредагована шкіра. Це ж стосується і масок в сторіс. Так уряд збирається боротися з нереалістичними стандартами краси. - Сказано в Інтернеті. Як вам такий закон? Чи згодні ви з ним? І як взагалі ставитеся до фотошопу? Як на мене, в цьому безумовно є сенс, так як підростаюче покоління і не тільки, надивившись постів з неправдиво "ідеальними" рисами/тілами, перестає любити і приймати себе справжнього, вірячи в ці ідеали. Всі ми - не досконалість. Тут вже я вирішила показати вам себе справжню", - розповіла Гросу.

Підписники прийшли в захват від натуральної краси артистки і засипали її компліментами, особливо розчулюючись веснянкам.

  • Ніби принцеса з казок Шарля Перро
  • Аліна і без фотошопу класна
  • Всі ми недосконалі... але індивідуальні і по-своєму прекрасні. Аліна і без макіяжу вогонь
  • Дуже красива і мила
  • А у тебе виявляється веснянки є, так мило
  • Крута зачіска і колір волосся, дуже коуто
  • Красуня!!! Така класна, природна, надзвичайно красива!
  • Незвичайна, красива!
  • Тобі так дуже круто, як ніби інша людина. Красуня. Як принцеса з мультика з золотим волоссям
  • Ви дуже красива і справжня на цьому фото
  • Ой, клас, які милі веснянки, а ви красуня безумовно
  • Я за! А ви красуня і ніякий фотошоп не потрібен! Сонячна
  • Аліна, ось саме справжня, ти найкрасивіша!

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу зізналася, за що її любить бойфренд, охарактеризувала ідеального чоловіка і розповіла про найбільший конфуз на сцені.

Читайте LITE в Google News
певец Аліна Гросу
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ось що трапиться з вами, якщо щодня їсти по персику
Ось що трапиться з вами, якщо щодня їсти по персику