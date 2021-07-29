Без фільтрів і макіяжу: Аліна Гросу показала себе справжню

Українська співачка Аліна Гросу, яка зараз відпочиває в Одесі зі своїм коханим, російським актором і режисером Романом Полянським, поділилася рідкісним фото без косметики.

На фото відображено обличчя Аліни крупним планом. Волосся дівчини розпущене і красиво майорять не легкому вітрі, а сама вона серйозно дивиться в об'єктив.

Аліна Гросу похвалилася натуральною красою без косметики (фото: instagram.com/alina_grosu)

Співачка поділилася цікавою інформацією, яку нещодавно дізналася, і висловила свою думку про натуральну красу в мережі.

"У Норвегії з'явився новий закон: блогерів зобов'язують підписувати відретушовані фотографії в соціальних мережах - тепер їм потрібно буде позначати спеціальним маркуванням ті рекламні пости, в яких використаний фотошоп, змінені розміри і форма частин обличчя і тіла або відредагована шкіра. Це ж стосується і масок в сторіс. Так уряд збирається боротися з нереалістичними стандартами краси. - Сказано в Інтернеті. Як вам такий закон? Чи згодні ви з ним? І як взагалі ставитеся до фотошопу? Як на мене, в цьому безумовно є сенс, так як підростаюче покоління і не тільки, надивившись постів з неправдиво "ідеальними" рисами/тілами, перестає любити і приймати себе справжнього, вірячи в ці ідеали. Всі ми - не досконалість. Тут вже я вирішила показати вам себе справжню", - розповіла Гросу.

Підписники прийшли в захват від натуральної краси артистки і засипали її компліментами, особливо розчулюючись веснянкам.