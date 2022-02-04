Фінал "І просто так": стиліст шоу розкрила деталі неймовірного вбрання героїні Сари Джессіки Паркер

У мережі тільки і розмов, що... про фінальний епізод "І просто так" (шоу HBO Max And Just Like That...) та про вбрання героїні Сари Джессіка Паркер, в якому вона блищала в сцені на мосту в Парижі цього четверга.

Про те, як його обрали, розповіла художник по костюмах Моллі Роджерс. Саме вона працювала з 56-річною Паркер і іншими акторами спін-оффу "Сексу у великому місті", пише people.com.

Яскраве об'ємне плаття від Valentino, здається, не залишило байдужим нікого. Навіть сама актриса миттєво закохалася в свій образ.

Сережки актриса вибрала сама(фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Роджерс розповіла про деталі привабливого образу Керрі у фінальному епізоді "І просто так". Вона зізналася, що варіантів нарядів було кілька, але актриса, ледь побачивши коралове плаття, просто не хотіла дивитися ні на що інше.

"Коли Сара побачила це коралове плаття від Valentino, то сказала: "Не дивись більше інші варіанти!". Вона була просто закохана в нього!".

Актриса миттєво закохалася в своє вбрання (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Саме в цій сукні Керрі викликала фурор, скидаючи прах Біга (Кріса Нота) з паризького моста. Для емоційної сцени її образ доповнили парою рожевих рукавичок і сережками, а волосся заплели в пучок.

Сукня і зачіска неймовірно гармонійно виглядали (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Роджерс сказала, що дизайнери по костюмах спочатку хотіли додати ще один елемент в образ Керрі.

"Ми планували додати пишний палантин з відкритими плечима, але потім вирішили, що сукня відмінно поєднується з обраною зачіскою – і цього достатньо".

Сара Джессіка Паркер теж не залишилася осторонь при виборі вбрання (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Сама Паркер теж доклала руку до вибору вбрання своєї героїні: коштовності для цієї сцени, сережки-кластери, вибрала саме вона.

Також в мережі багато відзначили сумочку у вигляді Ейфелевої вежі, яку Керрі "використовувалася не за призначенням". Користувачі тут же знайшли її вартість: Timmy Woods обійдеться за 4500 $.

Ефектний клатч (скріншот: timmywoods.com)

Сумочка Керрі наробила галасу (фото: t.me/mamkina)

Паркер відсвяткувала фінал And Just Like That... милим постом в Instagram, куди вона додала кілька фото своєї сукні від Valentino.

Вона написала: "З Манхеттена, Бронкса і всіх районів між ними... Всім тим, хто був на мосту в ту красиву, довгу останню ніч в Парижі...

У створенні нашого першого сезону шоу були задіяні сотні людей. Я піднімаю келих і тост за кожну людину, що вклала у нього свій час, талант і відданість", – написала вона.

"І за нашу аудиторію, яка вітала нас, проводила час з нами і заради якої ми працюємо, ви – причина, по якій ми прокидалися кожен день і йшли на роботу, намагаючись щосили продовжити цю пригоду", – завершила актриса.