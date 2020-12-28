Фіналіст "Холостячки" зробив несподіване зізнання про фінал і стосунки з Еллертом: це жорстко

Фіналіст проекту "Холостячка" Олексій Тригубенко нехай і не завоював серце Ксенії Мішиної, зате запав в душу багатьом українкам – відбою від наречених у хлопця тепер немає, але кидатися з головою у стосунки він не поспішає. 31-річний київський бізнесмен розповів, чи переживав через фіналу і зізнався, чи спілкується до Ксенією та переможцем проекту Олександром Еллертом.

Він зізнався, що напередодні фінального рішення головної холостячки країни дуже переживав. Подробицями Олексій поділився у програмі "Гасіть світло" на YouTube.

"Це жорстко. Я чекав цього дня, довго до нього готувався. З одного боку сильно хвилювався, а з іншого думаю: "Ну, нарешті-то, це рішення буде". Я дуже Ксенії вдячний за те, що вона прийняла це рішення. Я розумію, що вона це зробила, виходячи з того, що вона відчувала серцем. Я вдячний їй за історію, яка у нас була. Я уявляю, як їй було важко приймати це рішення. Ми пережили дуже багато. Як в книзі пишуть, начебто мізки кажуть: "Напевно, це він", а серце більше лежить до іншого. Я дуже радий, що вона зробила вибір серцем, але дуже засмучений, що цей вибір не на мою користь. Я все одно бажаю, щоб у них класно склалися стосунки і вони побудували сім'ю", - заявив Олексій.

Олексій важко переживав відмову Ксенії

"Я зараз зрозумів, що я один не залишуся, все у мене буде добре, я свою любов зустріну. Я свою дівчину ще знайду або вже знайшов, просто поки ще не знаю, що вона та, єдина", - заінтригував заявою хлопець.

Олексій дружить з багатьма екс-учасниками: Андрієм Рибаком, Євгеном Ковтуненко, Ігорем та Іллею.

Олексій і Олександр вперше після проекту побачилися на пост-шоу (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

"З Санею ми не спілкуємося зі зрозумілих причин. З Мішиною теж. Бачив їх на пост-шоу", - прокоментував Олексій.

Нагадаємо, що раніше Олександр Еллерт дав коментар з приводу "вагітності" Ксенії Мішиної.