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Фітнес-мотивація: Алессандра Амбросіо підкорила мережу спортивною фігурою в крихітному бікіні

Новость на русском → Четвер 29 жовтня 2020 21:27
Фітнес-мотивація: Алессандра Амбросіо підкорила мережу спортивною фігурою в крихітному бікіні Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Зірка показала новий купальник своєї лінії

Алессандра Амбросіо належить до того типу знаменитостей, які круглий рік радують фанатів образами у відвертих купальниках. Цього разу зірка поділилася новим фото, на якому приміряла бікіні зі своєї нової лінії власного бренду GAL Floripa. Алессандра позує в блідо-бузковий купальнику, який відмінно підкреслює золотистий загар її тіла. Пляжний образ знаменитості доповнили великі сонцезахисні окуляри, а також сережки та браслет на нозі. Волосся вона уклала за допомогою улюбленої укладки всіх дівчат – пляжну хвилю.

Фітнес-мотивація: Алессандра Амбросіо підкорила мережу спортивною фігурою в крихітному бікіні

Нове фото Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Струнке тіло зірки з рельєфним пресом і точеними руками і ногами вкотре захопило фанатів. Шанувальники гадають, скільки часу потрібно провести в спортзалі, щоб виглядати розкішно. А також зізнаються, що Амбросіо зі своїми пляжними образами стала справжнім мотиватором для них.

Фітнес-мотивація: Алессандра Амбросіо підкорила мережу спортивною фігурою в крихітному бікініОлесандра у новому купальнику (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Ти найкраща", "Королева", "Морська богиня", "Нереальна", "Гаряча матуся", "Просто досконала", "Я просто закоханий", - засипали її приємними словами.

Нагадаємо, раніше модель показала образ на кожен день. Модель приміряла велосипедки, які не виходять з моди вже котрий сезон, а також білий світшот. Вийшло стильно і незвично!

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