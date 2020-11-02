Фреймут стала "відьмою" і показала найкращий номер на "Танцях з зірками"

Ілля Падзина та Ольга Фреймут на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Танці з зірками" покинула Ольга Фреймут, викликавши радість хейтерів

"Танці з зірками" після 10 ефіру 1 листопада покинули Ольга Фреймут та Ілля Падзина. Незвичайним у їх вильоті було те, що пара не танцювала "за життя", а пішла, отримавши найменшу кількість балів від суддів і голосів від глядачів.

Ольга танцювала в цю неділю з Дмитром Дікусаром (в рамках обміну партнерами).

Ефір від 1 листопада був присвячений Хеллоуїну, тому танці були містичними. Ольга постала перед глядачами в образі Панночки-відьми з гоголівського "Вія". А Дікусар став Хомою, що намагався встояти перед її чарами.

Фокстрот Ольги і Дікусара високо нахвалювали судді, які раніше переважно критикували телеведучу. Особливо сподобався танець Владу Ямі і Григорію Чапкісу. Але це не врятувало Фреймут від вильоту.

Ольга Фреймут та Дмитро Дікусар, фокстрот (відео: YouTube/Танці з зірками)

У наступному ефірі в проекті будуть танцювати такі пари:

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Юлія Саніна і Діма Жук,

Сергій Мельник і Аделіна Делі,

Сергій Танчинець і Яна Цибульська.

Зазначимо, що букмекери вже котрий ефір пророкують виліт з проекту Сергію Танчинцю з групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Але їхня пара з Яною Цибульська знову залишилася на проекті.

Раніше ми також писали, що суддя Григорій Чапкіс назвав найкраще танго за всю історію проекту "Танці з зірками".