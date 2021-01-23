А ось і фривольності: Кухар у відвертому мереживному бікіні склала конкуренцію Нікітюк

Катерина Кухар насолоджується відпочинком з сім'єю на Мальдівах. Прима-балерина спочатку відпочила на одному з островів, а тепер перебралася на іншій – вивчити місцеві визначні пам'ятки і побачити цей райський куточок Землі у всій його красі і з усіх сторін. Суддя Танців з зірками не встояла і показала шанувальникам знімок у відвертому мереживному бікіні на тфоні екзотичних пейзажів.

На особистій сторінці в Instagram Катерина опублікувала гаряче фото під душем прямо на пляжі. На ній – маленький купальник бікіні смарагдового кольору з мереживними вставками, що більше нагадує вишукане і сексапільне білизна.

"Наповнитися енергією", - пояснила під знімком прима-балерина.

Катерина Кухар понежилась під душем на пляжі (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники оцінили гарячий кадр і відзначили стрункі довгі ноги зірки, порівнявши її з Лесею Нікітюк.

А ось і фривольності

Наш Чорний Лебідь Катруся

Красуня

Яке фото!

Ти така витончена, як лебідонька

Як форофоровая статуеточка, а купальник...слів немає...

Нікітюк позаздрить таким довгим ногам

Прекрасна Дюймовочка прикрасила райський куточок своєю присутністю і зробила його ще Прекраснішим

Такий шикарний купальник може бути прекрасний тільки на Леді Катерині!

Вогонь та тепло дарує таке фото

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос, яка також з родиною облюбувала Мальдівські острови, зустрілася з Катериною Кухар на відпочинку. Їх діти помітно подружилися, а дорослі влаштували груповий фотосет на пляжі.