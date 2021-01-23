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А ось і фривольності: Кухар у відвертому мереживному бікіні склала конкуренцію Нікітюк

Новость на русском → Мальдіви, Субота 23 січня 2021 10:37
А ось і фривольності: Кухар у відвертому мереживному бікіні склала конкуренцію Нікітюк Катерина Кухар (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Катерина Кухар насолоджується відпочинком з сім'єю на Мальдівах. Прима-балерина спочатку відпочила на одному з островів, а тепер перебралася на іншій – вивчити місцеві визначні пам'ятки і побачити цей райський куточок Землі у всій його красі і з усіх сторін. Суддя Танців з зірками не встояла і показала шанувальникам знімок у відвертому мереживному бікіні на тфоні екзотичних пейзажів.

На особистій сторінці в Instagram Катерина опублікувала гаряче фото під душем прямо на пляжі. На ній – маленький купальник бікіні смарагдового кольору з мереживними вставками, що більше нагадує вишукане і сексапільне білизна.

"Наповнитися енергією", - пояснила під знімком прима-балерина.

А ось і фривольності: Кухар у відвертому мереживному бікіні склала конкуренцію Нікітюк

А ось і фривольності: Кухар у відвертому мереживному бікіні склала конкуренцію Нікітюк

Катерина Кухар понежилась під душем на пляжі (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники оцінили гарячий кадр і відзначили стрункі довгі ноги зірки, порівнявши її з Лесею Нікітюк.

  • А ось і фривольності
  • Наш Чорний Лебідь Катруся
  • Красуня
  • Яке фото!
  • Ти така витончена, як лебідонька
  • Як форофоровая статуеточка, а купальник...слів немає...
  • Нікітюк позаздрить таким довгим ногам
  • Прекрасна Дюймовочка прикрасила райський куточок своєю присутністю і зробила його ще Прекраснішим
  • Такий шикарний купальник може бути прекрасний тільки на Леді Катерині!
  • Вогонь та тепло дарує таке фото

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос, яка також з родиною облюбувала Мальдівські острови, зустрілася з Катериною Кухар на відпочинку. Їх діти помітно подружилися, а дорослі влаштували груповий фотосет на пляжі.

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