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Фролова в купальнику вразила стрункістю і зачарувала вміннями синочка: "кайф в чистому вигляді"

Автор: Ольвія Агаркова

Василиса Фролова п'ять місяців тому народила первістка Родіона. Ведуча зізналася, що вже й не сподівалася стати мамою, тому малюка вважає справжнім подарунком долі. Буквально з перших місяців життя хлопчика Василиса брала його з собою на різні заході, так що він буквально з пелюшок влився в активне світське життя. Тим часом, його мама може похвалитися стрункими формами після пологів, які демонструє у відкритих аутфітах.

Василіса запостила спільне фото з сином в Instagram, на якому постала в смугастому злитому купальнику.

Вона робить селфі, тримаючи непосиду Родіона на руках. Малюк усміхається, а його мама демонструє стрункі форми на камеру.

"Величезна людина-посмішка передає привіт", - підписала милі кадри з малюком 43-річна ведуча.

Василиса Фролова підкорила селфі з синочком (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Комплімент для Василіси залишила ще одна новоспечена зіркова матуся - MamaRika . "Який він кайфовий у тебе", - написала співачка. "Впевнена, твій не гірше", - відповіла зірковій подрузі ведуча. А музикант і лідер гурту O. Torvald Женя Галич залишив смайли-сердечка. Співачка і учасниця дуету "Алібі" Анна Завальська також не втрималася від комплементів: "Ну кайф в чистому вигляді".

  • Малюк точно любить фоткаться
  • Насолода
  • Класний
  • Який чарівний реготун
  • Мамина посмішка
  • Солоденька пупуська
  • Який красунчик
  • Неймовірно круто
  • Гарний малюк, гарна мала
  • Який пупсяш гарненький
  • Славний малюк

Також Василіса показала заплив синочка в басейні. "Як риба у воді", -захопилася вміннями хлопчика зіркова мама.

Василиса показала вміння маленького Родіона (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Нагадаємо, що раніше Василіса Фролова влаштувала навчальний заплив у морі з маленьким Родіоном.

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Василиса Фролова