Фролова висловилася про депресію після пологів і розсекретила друге ім'я сина: все різко змінилося

43-річна Василіса Фролова з головою поринула в радості материнства. Ведуча зізналася, що довгі роки мріяла про дитину, а завагітніла зовсім випадково , коли вже втратила надію, причому, після першого ж спонтанного інтиму з давнім знайомим! Тепер вона насолоджується своїм новим становищем, але її емоційний стан трохи похитнувся.

За словами зірки, зараз вона в стані так званого "бебі блюзу", для якого характерні різні страхи, тривожність, сльозливість, проблеми зі сном і апетитом.

"Сподіваюся, що це не переросте в депресію. Але це дійсно важко. У мене була така класна вагітність, і так різко все змінилося, так різко моє життя стало зовсім не моїм, що я до сих пір не можу прийти в себе. Звичайно, і фігура, і те, що в голові, все навколо — все не те", — зізналася ведуча.

Василиса намагається проводити з Родіоном весь час (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василіса розповіла, що не користується послугами няні і намагається якомога більше часу проводити з малюком. Разом з татом маленького Родіона, продюсером Дмитром Котеленцем, ведуча відвідує різні активності і бере з собою сина. Наприклад, сім'я вже встигла відвідати три концерти.

"Ми завжди разом. У нас немає няні, тільки моя мама іноді приходить. Цілодобово я зараз з дитиною. І дивно, коли я виходжу у справах, ненадовго, на кілька годин, мені вже щось не те. Я така мама, не хочу поки його нікому віддавати", - зазначила щаслива ведуча.

До слова, раніше Василіса зазначала, що Дмитро став прекрасним батьком для Родіона, якого пара вдома жартома називає Агюстом.

Василиса обходиться без нянь