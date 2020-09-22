Герой "Танців з зірками" відверто розповів про перший шлюб: друзями не залишилися

Тарас Цимбалюк - один з головних претендентів на перемогу в шоу "Танці з зірками" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Тарас Цимбалюк вперше відверто висловився про свій перший шлюб

Один з фаворитів "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк, який зробив пропозицію своїй коханій на очах у всіх глядачів шоу, вперше висловився про свій перший шлюб.

Тарас Цимбалюк зі своєю нареченою Тіною (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Секс-символ українського кіно в ефірі програми "Зірковий шлях" зізнався, що довго не наважувався зробити перший крок у відносинах з Тіною Антоненко після попередньої невдачі. Той шлюб тривав два роки.

"На той момент здавалося, що це дуже важливо. Минув час буквально нетривалий - і ти зрозумів, що це того не варте, наприклад. І це взаємно, наприклад, і це дуже круто", - відверто розповів Тарас в інтерв'ю каналу "Україна".

30-річний герой серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Розколоті сни" та інших додає, що з колишньої вони розійшлися спокійно. Але не залишилися друзями.

Зате потім він зустрів ту, яка перевернула його життя. Але наважувався зробити крок цілий рік.

"Зустрілись ми на зйомках кліпу MONATIK. Вона там була гримером. Сподобалась мені, але так вийшло, що коли вона мене побачила, попросила, аби мене підготували до кадру її асистенти. Чомусь так. А через кілька днів ми одне на одного підписалися в Instagram. Але кілька років не було ніякої реакції. Хто зробив перший крок? Я - відправив смайлик на сторіз", - сказав Тарас.

"Зараз так у нас знайомляться, друзі", - сміючись додав актор.

Тіна Антоненко - кохана Тараса Цимбалюка (фото: instagram.com/tina_antonenko)

Раніше ми писали, що українці вже обрали переможця "Танців з зірками".