Головне - зробити приємно: Ілона Гвоздьова порадила, що подарувати чоловікові на Новий рік

Ілона Гвоздьова часто ділиться у своєму мікроблозі не тільки танцями, наприклад, коли її "накрила" ностальгія по участі в "Танцях з зірками", але і всякими корисними речами.

Танцівниця дала цінну пораду матусям і зізналася, що вона була просто "салагою" при першій вагітності": не варто повторювати цих помилок.

А тепер - час новорічних свят, так що у Ілони є рада, які вибрати подарунки своїм коханим.

"Вибрати подарунок чоловікові на Новий рік - завдання не з простих. Найчастіше вони вважають, що у них або все є, або такий подарунок кохана не потягне матеріально або не зрозуміє. Але важливо пам'ятати, що ваша радість у тому, щоб зробити приємне своєму чоловікові. Зовсім не обов'язково розділяти його захват від чого-то лише чоловічої", - написала Ілона.

Вона зізналася, що її чоловікові, насправді, дуже легко догодити з подарунками, адже він у неї абсолютно не вибагливий - і завжди радий всьому.

"Я знаю всі його захоплення, тому порадувати мені його не важко. Він любить риболовлю та свій автомобіль. Кожне свято я завжди безпосередньо дізнаюся у нього, що йому необхідно або для чергової риболовлі (снасті, інвентар), або для машини (черговий набір гуми).

Він особливо не любить шопінг, ювелірні вироби, парфуми. Тому вибирати подарунки доводиться недовго, він завжди знає, що йому потрібно. Подарунок починаю підбирати за місяць до свята і завжди запитую в лоб", - зізналася Гвоздєва.

Чоловікові Ілона легко догоджає (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

ТОП-5 ідеальних подарунків для чоловіка на Новий рік

"1. Чоловічі аксесуари - годинники, стильні браслети, кільця, підвіски. Це завжди дуже красиво виглядає, додає харизми і висловлює особистість.

2. Якщо ваш чоловік автолюбитель, то завжди оцінить сертифікат по догляду за його улюбленою машиною - хімчистка, СТО, перетяжка салону, полірування фар і т. д.

3. Якщо він любить шопінг, також не прогадаєте з сертифікатом в його улюблений магазин або бренд одягу. Так, сертифікати на шопінг люблять не тільки дівчата.

4. Якщо хлопець любить ризик і спорт, можна подарувати йому суперкрутий квест або випробування. Наприклад, дріфт, стрибок з парашутом, дайвінг і т. д.

5. Якщо у ваших руках опинився романтик, можна зняти фотосесію в стилі love story, запросити на побачення в кінотеатр для двох, приготувати вечерю, станцювати йому приватний танець. За постановкою останнього завжди можна звернутися до мене", - написала Ілона.

Вона нагадала, що часу залишилося зовсім небагато, так що з вибором подарунка варто поспішити.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова показала свій перший танець після народження сина Домініка. "Немов наркоманка!".