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Очей не відірвати: Кім Кардашьян в шкіряній міні-сукні підкорила бездоганною фігурою

Новость на русском → США, Понеділок 25 січня 2021 20:02
Очей не відірвати: Кім Кардашьян в шкіряній міні-сукні підкорила бездоганною фігурою Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян, незважаючи на важкий життєвий період, не залишає своїх фанатів без гарячого контенту. 40-річна знаменитість показала новий спокусливий образ: вона позує в шкіряній міні-сукні Versace, яку доповнила об'ємним шкіряним піджаком. Образ завершують туфлі на шпильках з камінням. Зачіску Кім зробила з деяких пір свою улюблену - все волосся зібранк в косу, яка спускається нижче стегон.

Очей не відірвати: Кім Кардашьян в шкіряній міні-сукні підкорила бездоганною фігуроюКім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я сумую за можливостю вбратися", - написала знаменитість. "Ти прекрасна", "Ці вібрації", "Я люблю", "Чудова!", "Дивовижна Кім", "Просто божественна", "Чарівна", "Сукня мрії", "Я не можу відвести очей від тебе", - пишуть фанати, число яких перевалило за 200 мільйонів.

Нагадаємо, Кім і Каньє Уест прийняли рішення розійтися. Зараз знаменитості залагоджують питання, пов'язані з розлученням і не дають жодних коментарів. Реп-виконавець і зірка мережі живуть окремо, а діти, за чутками, поки що не знають про те, що батьки розходяться.

Нещодавно Кім Кардашьян також підкорила милим фото зі своєю донькою і дочкою Кайлі Дженнер, зробленим в ранньому дитинстві дівчаток.

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