Неймовірно мило: Кім Кардашьян зворушила мережу архівних фото з дітьми

Кім Кардашян показала нове фото з дітьми, яке було зроблено кілька років тому. На ньому зірка позує з малятком Чикаго і дочкою Кайлі Дженнер - Стормі. Кім тримає обох дітей на руках, ніжно посміхаючись в камеру. Мами постаралися вбрати дівчаток в милі костюми: білий та кремовий. Картинка вийшла неймовірно милою та кумедною.

Кім з дочкою і племінницею (фото: instagram.com/kimkardashian)

"О боже! Знайшла цю картинку в моєму телефоні, і наші малятка такі крихітні, милі, кремезні і прекрасні!!!", - написала Кім, не стримуючи емоцій. Фото знаменитості викликало фурор в мережі. Першою відгукнулася Кайлі Дженнер: "Такі маленькі", - написала вона. "Це просто жахливо мило", "Що за красуні"...

Також фанати відзначили, що Кім без мейк-апу виглядає неймовірно красивою. "О боже! Подивіться на Кім без макіяжу, яке красиве обличчя", "Кім, тобі дуже личить", "Ти неймовірна, Кім", - пишуть вони.

Кім випустила новий аромат (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Пізніше виклала в мережу цілу серію фото в сріблястому комбінезоні, який вже встиг наробити галасу. Справа в тому, що його дизайн повністю скопійований у відомої співачки. За допомогою посту знаменитість продемонструвала новинки парфумів, приурочені до Дня святого Валентина, і запросила фанатів за покупками.

Раніше Кім показала домашнє гаряче селфі, де блиснула формами.