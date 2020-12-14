Очей не відвести: Дженніфер Лопес в шкіряних лосинах і топі завела гарячими танцями

Дженніфер Лопес кожен раз вражає пластичністю, грацією, нев'янучою красою і ідеально підтягнутим тілом. Складно уявити, що цій спекотній красуні 51 рік, адже час зовсім не владний над нею! Незважаючи на тотальну зайнятість і безліч зйомок і нових проектів, співачка і актриса знаходить час порадувати шанувальників запальними трекамита домашніми записами – зірка запустила в мережі танцювальний челлендж під хештегом #MorningEveningChallenge в підтримку нової композиції "In The Morning". В Instagram знаменитість показала відео з гарячими танцями для свого флешмобу, де продемонструвала ніжний ранковий і відверто сексуальний вечірній образи.

Джей Ло можна побачити в затишній шовковій домашній піжамі і без макіяжу, з зібраним у високий пучок волоссям, вона танцює в саду в такт приспіву свого треку.

Потім зручний домашній образ змінюється ефектним вечірнім луком – зірка у всеозброєнні з яскравим макіяжем у шкіряних лосинах і чорній шифоновій блузці-топі рухає похилими стегнами, демонструючи пластичність. В кінці відео чоловік зірки, Алекс Родрігез виносить її на руках прямо з кадру.

Останній епізод особливо сподобався шанувальникам поп-діви. Вони зазначили в коментарях, що реакція Алекса їх розчулила і зворушила.

Нагадаємо, що раніше Джей Ло продемонструвала трендові образи цієї зими в ефектному фотосеті. Вона оригінально прорекламувала свою колекцію демісезонного взуття.