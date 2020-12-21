На очах з'явилися сльози: ведучий "Холостячки" зворушив особистим зізнанням

28 листопада телеведучий Григорій Решетник став багатодітним татом, а от про день пологів і перше знайомство старших синів з новонародженим розповів вперше.

Майже три тижні тому у телеведучого Григорія Решетника і його дружини Христини народився третій син. Малюка назвали Олександр. Нагадаємо, що найстаршому в сім'ї, Івану – сім років, середньому, Дмитру, – три. Ексклюзивно для Нового каналу Григорій вперше розповів, як пройшли пологи, і як самого маленького зустрічали брати.

"Всі розуміють, що зараз в країні напружена ситуація. Щоб бути в пологовому будинку, треба скласти дуже багато тестів. Оскільки всі пологи у нас були партнерські, то і на цей раз не хотілося змінювати традиції. До того ж Христина дуже просила. В той день з самого ранку дружина відчувала себе невпевнено, з'являлися перші прояви швидких пологів. Приблизно о шостій вечора я відвіз її до пологового будинку, а сам ще купу всього встиг зробити. Забрав дітей з садка і школи, залишив їх вдома на бабусю, провів в десять вечора ефір в Instagram для шоу "Холостячка" і о дванадцятій годині ночі з'явився в пологовому будинку. Здав всі необхідні тести, і нам дозволили партнерські пологи. Вночі з'явився наш третій синочок. Я був поруч, і це – неймовірні емоції. Звичайно, на очах з'явилися сльози радості", - розповів телеведучий.

Григорій Решетник з синами

Григорій поділився, що в порівнянні з першими двома треті пологи пройшли легше. Вже був досвід, і команду лікарів зібрали класну, і він був поруч з дружиною.

"Зірки так зійшлися, що все було чудово. Народила Христина справжнього богатиря.Всі говорили, що Сашуня буде десь 3600 грамів, а виявився 4100 грамів і 56 див. Моя дружина – героїня і королева. Обожнюємо нашу матусю і пишаємося нею", - зізнався телеведучий.

Він зазначив, що вже через три дні дружину з немовлям виписали з пологового будинку.

"Вдома вже всі були в очікуванні. Хлопці чекали братика зі смаколиками, бо думали, що він приїде і відразу буде їх пробувати. Також виставили найкращі іграшки (сміється). А коли занесли Сашу, то здивувалися: "Боже, який маленький". Почали його обіймати, гладити, цілувати. Зараз роблять це дуже часто. Вони намагаються допомагати нам і робити все, щоб брат швидко-швидко розвивався і ріс", - додав Григорій Решетник.

Сини Григорія Решетника

Поки родина не користується послугами няні. Намагаються справлятися власними силами та з допомогою мами дружини. Люблять проводити час разом і насолоджуватися моментами.

"Є традиція кожен вечір купати маленького всім разом. Він у відповідь нам посміхається. Проживаємо дуже багато кайфових моментів. Тому я всіх закликаю всіх: попри на ситуацію, народжуйте і любіть. Скільки б дітей не було, скільки б ви їх не виховували, щораз все по-новому. Не передати емоції, коли дивишся, як старші сини люблять маленького, і як він на них реагує", - порекомендував Решетник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ведучий "Холостячки" показав третього сина і розсекретив його ім'я.