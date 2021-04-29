Ці оченята! Влад Яма вразив ексклюзивним архівним фото синочка-красеня

Дружина хореографа, Ліліана цілує улюбленого синочка в щоку, Влад посміхається. А Леон з цікавістю в усі очі спостерігає за дійством на майданчику – там грає його улюблена Американська баскетбольна команда MIAMI HEAT.

"2018. Леон вболіває за улюблених "MIAMI HEAT" на домашній арені. Ці очі", - підписав яскравий знімок Влад.

Влад Яма з дружиною і сином показали архівний кадр з США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники хореографа оцінили зворушливий і емоційний кадр з його синочком в головній ролі. Непосида Леон росте хлопцем з характером, енергійним і допитливим, активним і веселим. Часом навіть його батьки втомлюються від невгамовної енергії хлопчика, адже малюк тримає їх завжди в тонусі!

Шанувальники судді "Танців з зірками" не змогли пропустити миле сімейне фото і залишили свої коментарі і навіть побажання.