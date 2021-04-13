Як же нерозумно: Могилевська блиснула стрункими ніжками і спровокувала мережу заявою

Наталя Могилевська не тільки балує шанувальників свіжими фото в стильних образах, але і часто ділиться своїми думками, висновками і філософськими міркуваннями на гострі теми. Так, один з її останніх постів у соцмережі викликав справжній ажіотаж. А все тому, що артистка торкнулася теми вільного часу на локдаун і і розповіла, як проходять її насичені дні – вона займається самопізнання і , нарешті, змогла знизити темп і приділити час своєму внутрішньому світу і особистим духовним потребам. Але не всі правильно зрозуміли міркування і заклики зірки, тому вона поспішила порозумітися, а заодно і похвалитися стильним образом.

На знімках вона відображена в динаміці на київській набережній в районі Поштової площі. Зірка одягнена легко і стильно – червона шовкова спідниця з розрізом і трендовий в'язаний кардиган з великими написами і графічними малюнками. На ногах – массивні білі кросівки, в руках – модна плетена сумка-шоппер. Волосся вона акуратно зібрала ззаду.

В пості Наталія поділилася своєю філософією і поглядом на подолання труднощів і перешкод у життя, їх значення для саморозвитку та особистісного зростання.

За словами артистки, криза - це можливості. Так,людина здатна і бажає жити і вижити знайде можливості в будь-які події, яка з нею б не сталися.

Наталія поміркувала на тему саморозвитку і можливостей під час кризи (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Якщо мене життя зупиняє хворобою, я розумію, що це час, коли я можу зосередитися на собі і переглянути, чи все за останній час у цій суєті, що я робила, було правильним. Чи достатньо емоційно і всім я встигла подякувати, загадати, чи не забула людей, які потребують моєї уваги", - пояснила на прикладі Наталія.

В глибинному аналізі життєвих ситуацій і кращому розумінні того, що відбувається з нею, артистці допомагає особиста статистика. Так, вона підраховує, скільки часу витратила на себе, спорт, творчість і просування. "Коли я з'ясовую, що запис пісень займає 5% часу, а продюсерське їх просування - 95%, я розумію, що треба зупинитися і до біса Наташу-продюсера, бо класних пісень стало мало", - поділилася власною робочою схемою Наталія.



Наталя поділилася ефектними фото (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вона переконана що те, що відбувається зараз сприяє тому, щоб направити увагу у внутрішній світ, у внутрісімейні відносини і відносини з самим собою.

"Як же нерозумно, перебуваючи в таких умовах, продовжувати спрямовувати увагу на зовнішній світ, переглядаючи бездумно серіали, телевізійні передачі, читаючи нехай навіть найпрекрасніші глибокі книги про чужі долі, коли сама Планета тобі говорить - зверни увагу на себе!" - озвучила свої висновки зірка.