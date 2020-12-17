Роки не владні: Ольга Сумська захопила фанатів розкішним видом на зйомках нового проекту

Ольга Сумська нещодавно розплакалася прямо перед камерою, розповідаючи про свою доньку Антону Паперну та про втрачений час, яке вже не повернути. Українська актриса зізналася, що не приділяла належної уваги своїй дитині в дитинстві - і тепер їй доводиться з цим жити.

Правда, про втрачений час фанати б посперечалися з Ольгою, так як, здається, він над нею не владний. Сумська показала кадри зі зйомок, в яких вона взяла участь, і шокувала їх своїм молодим виглядом.

Ольга з'явиться на фотографіях колекційного видання "Аркур. Натхнення". У цьому всесвітньо відомому французькому проекті свого часу взяли участь такі зірки, як Моніка Белуччі, Едіт Піаф, Марлен Дітріх.

Тепер, як визнання таланту й успіху, вперше в історії портрети harcourt отримають українські селебретіс, серед яких опинилася Ольга Сумська.

Ольга Сумська шокувала фанатів красою (фото, відео: instagram.com/olgasumska/)

Вона та інші зірки спорту, моди, сцени, телебачення і кіно постануть, немов у чорно-білому фільмі, в образах кінодів. Це портрети сильних і талановитих жінок, які надихають мільйони українців.

"Не питайте, чого потребує світ, запитайте себе, що наповнює вас життям. Світу потрібні люди, наповнені життям... Найбільший в Україні зірковий проект в легендарному французькому стилі harcourt від талановитого українського фотографа", - написала актриса.

"Просто неймовірно розкішна!", "Обожнюю і захоплююся!", "Ольга, ви красуня", "Час не владний над вами...", - фанати залишилися у справжньому шоці від виду Сумської.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська висловилася про своє ставлення до уколів краси і пластичної хірургії.