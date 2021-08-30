Голлівудська зірка з українським корінням відвідала "Пласт", до якого належала в дитинстві

Голлівудська актриса з українським корінням Кетрін Винник прибула в Україну ще напередодні Дня Незалежності і продовжує вивчати країну, а заодно і ділитися з шанувальниками яскравими фото. Так, зірка відвідала київське відділення скаутської організації "Пласт" в Україні, до якої і сама належала в дитинстві.

Для пам'ятної зустрічі актриса вибрала бежеву сорочку з вишивкою в етнічному стилі і чорну спідницю-олівець. Волосся вона заплела в косу, яку вклала навколо голови, а також зробила ефектний макіяж з акцентом на губи.

Винник з посмішкою позувала з дітьми та більш старшими членами "Пласту".

"Так чудово возз'єднатися зі своєю українською скаутською групою дитинства "Пласт". Дякую за такий теплий прийом!" - написала Кетрін під фотографіями.

Кетрін Винник відвідала скаутську організацію Пласт у Києві (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Нагадаємо, що Кетрін Винник - канадська українка. До Канади емігрували її батьки, а дідусь був січовим стрільцем. Справжнє ім'я актриси - Катерина Вінницька. У "Пласті" вона була з 5 до 17 років у Торонто, а навчалася вона в українській школі. Коли була новачком, то належала до 10 гнізда (підрозділу) "Волошки", а згодом до 10 куреня, гурток "Кедри". Часто Кетрін була вихователькою в новацьких таборах, а також займалася з пластунами поза табором.

"Мої батьки завжди заохочували до участі в" Пласті", тому що це було відмінним знаряддям для виховання і розвитку лідерських навичок. Цей досвід дав мені багато користі в дорослому житті", - розповідала Винник в інтерв'ю.

Зараз на рахунку актриси більше 40 фільмів і серіалів, в тому числі і "Доктор Хаус" і "Вікінги".

До слова, зірка приїхала в Україну не просто так - Кетрін вирішила відсвяткувати День Незалежності України, а також 50-річчя річниці батьків.

"Пласт" - це українська скаутська організація, яка була створена в 1911 році. Першу присягу українські пластуни склали в 1912 році у Львові. Крім України, "Пласт" офіційно існує у восьми країнах світу: Австралії, Аргентині, Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та США.