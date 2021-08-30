Голливудская звезда с украинскими корнями посетила "Пласт", к которому принадлежала в детстве

Голливудская актриса с украинскими корнями Кэтрин Винник прибыла в Украину еще накануне Дня Независимости и продолжает изучать страну, а заодно и делиться с поклонниками яркими фото. Так, звезда посетила киевское отделение скаутской организации "Пласт" в Украине, к которой и сама принадлежала в детстве.

Атмосферными совместными снимками с украинскими "пластунами" Кэтрин поделилась на своей странице в Instagram.

Для памятной встречи актриса выбрала бежевую рубашку с вышивкой в этническом стиле и черную юбку-карандаш. Волосы она заплела в косу, которую уложила вокруг головы, а также сделала эффектный макияж с акцентом на губы.

Винник с улыбкой позировала с детьми и более старшими членами "Пласта".

"Так замечательно воссоединиться со своей украинской скаутской группой детства "Пласт". Спасибо за такой теплый прием!" – написала Кэтрин под фотографиями.

Кэтрин Винник посетила скаутскую организацию Пласт в Киеве (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Напомним, что Кэтрин Винник – канадская украинка. В Канаду эмигрировали ее родители, а дедушка был сечевым стрельцом. Настоящее имя актрисы - Катерина Винницкая. В "Пласте" она состояла с 5 до 17 лет в Торонто, а училась она в украинской школе. Когда была новичком, то принадлежала к 10 гнезду (подразделению) "Василька", а впоследствии к 10 куреню, кружок "Кедры". Часто Кэтрин была воспитательницей в новацких лагерях, а также занималась с пластунами вне лагеря.

"Мои родители всегда поощряли к участию в "Пласте", потому что это было отличным орудием для воспитания и развития лидерских навыков. Этот опыт дал мне много пользы во взрослой жизни", - рассказывала Винник в интервью.

Сейчас на счету актрисы более 40 фильмов и сериалов, в том числе и "Доктор Хаус" и "Викинги".

К слову, звезда приехала в Украину не просто так - Кэтрин решила отпраздновать День Независимости Украины, а также 50-летие годовщины родителей.

"Пласт" – это украинская скаутская организация, которая была создана в 1911 году. Первую присягу украинские пластуны составили в 1912 году во Львове. Кроме Украины, "Пласт" официально существует в восьми странах мира: Австралии, Аргентине, Великобритании, Канаде, Германии, Польши, Словакии и США.