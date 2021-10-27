Голлівудські актриси за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурами

Шерон Стоун, 63 роки

Шерон Стоун 63, але в її блозі все ще маса фото в облягаючих сукнях і навіть бікіні. Зірка "Основного інстинкту" як і раніше струнка і прекрасна. Підтягнута фігура актриси надихає шанувальників бути активними і піклуватися про своє тіло, як і заповідає кінодіва.

Шерон Стоун, як і раніше, секс-символ (фото: instagram.com/sharonstone)

Джуліанна Мур, 60 років

Ще одна актриса, що в кожному інтерв'ю відповідає на питання про секрети молодості. Джуліанна нічого не приховує: свою ідеальну білу шкіру вона ретельно захищає від сонця, а тіло тримає в тонусі за допомогою йоги і пілатесу. Зірка вважає за краще їсти маленькими порціями кілька разів на день.

Джуліанна Мур обожнює йогу (фото: instagram.com/juliannemoore)

Мішель Пфайффер, 63 роки

Чергова зразкової краси голлівудська блондинка, яка може дозволити собі будь-яке вбрання. Мішель вважає головним секретом своєї краси ранній відхід до сну і ранній підйом. Також Пфайффер давно випробувала палеодієту. В її раціоні немає оброблених продуктів, бобових і солодощів. Актриса п'є багато води і обожнює матчу.

Пфайффер стежить за харчуванням (фото: instagram.com/michellepfeifferofficial)

Джейн Фонда, 83

Зрозуміло, головний секрет підтягнутої фігури "мами аеробіки", як називають Джейн - фізичні вправи, якими вона з молодості надихає шанувальників. "Яке б тренування ви не проводили, воно повинно включати в себе три кити для здоров'я і підтягнутої фігури: аеробіку, силові вправи і розтяжку", - радить зірка. Що стосується харчування, на її тарілці є їжа всіх кольорів веселки, а з напоїв вона віддає перевагу трав'яним чаям і воді.

Джейн Фонда відмовилася від кави та алкоголю (фото: instagram.com/janefonda)

Сьюзан Сарандон, 75

"Я не курю, не п'ю алкоголь (келих вина не береться до уваги). Ще дуже важливо добре зволожувати шкіру і пити багато води. Все просто, я не роблю нічого особливого і витонченого", - каже Сьюзан, яка в свої 75 виглядає відмінно і просто світиться енергією. Але все ж найголовніший секрет оскароносної діви в іншому. "Внутрішньо я відчуваю себе набагато молодше, і це відбивається на зовнішності", - зізнається життєрадісна актриса.

Сьюзан відчуває себе молодою (фото: instagram.com/susansarandon)