Як у голлівудському кіно: Горбунов вразив сюрпризами від Осадчої і анонсував їх дует

Юрій Горбунов та Катя Осадча практично нерозлучні – пара працює разом і виховує синочка Івана, коротає веселе дозвілля удвох. Вони можуть сміливо назвати себе щасливою родиною, а спільна діяльність не тільки не заважає їм бути ближче один до одного, але і допомагає. Пара не втомлюється радувати один одного і захоплювати шанувальників.

Так, Юрій в інтерв'ю для видання " Телеграф " розповів про знакові сюрпризи для дружин і зізнався, що мріє про музичний дует з нею.

В тому, що у зірковій родині є відразу двоє ведучихи, Юрій бачить виключно плюси. Він відзначає, що вони з дружиною в роботі не суперники, а навпаки – радять, підказують і допомагають один одному, а також мають спільні інтереси, пов'язані з професійною діяльністю.

"Ми не набридаємо одне одному ні на роботі, ні вдома. Твоя друга половина з того ж бізнесу і тобі не треба нічого довго пояснювати, чому затрималася зйомка, чому так сталося. Думаю, що якщо б друга половина займалася якоюсь звичайною справою, то було б іноді багато питань, чому планувалася зйомка до 10-ї вечора, а закінчилася в 2 години ночі", - навів суттєві плюси спільної справи ведучий.

Він розповів про найяскравіші сюрпризи, які робила йому Катя. Виявилося, що найбільш знаковим з них стало народження спільного сина Івана, якого батьки досі переховують від допитливих – обличчя хлопчика вони не хочуть показувати.

Ще одна незабутня подія, яка організувала для чоловіка Катя, це святкування його 45-річчя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов завжди разом (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ми поїхали на дачу, та вже було пізно, навколо темно. Вона каже: "Нам треба заїхати на дачу, а потім ми поїдемо в ресторан". І ми заїжджаємо на дачу... А вона зібрала там всіх моїх друзів, і вони, коли спалахнуло світло, вискочили з-за кущів і стали співати: "Happy birthday!" Ми гуляли до ранку. І це як у голлівудському кіно, коли раптово роблять сюрприз імениннику. Було круто", - згадав Юрій.

Але і шоумен в боргу перед дружиною не залишився і неодноразово влаштовував приємні несподіванки для коханої.

"Запрошував різних артистів, замовляв салюти. Взагалі сюрпризи – це крута штука, особливо якщо вони очікувані та приємні", - вважає Юрій.

Катя та Юрій разом на роботі та вдома (фото: instagram.com/kosadcha)

Він навіть не проти запустити з дружиною власний дует, адже обидва грають на музичних інструментах.

"Якщо вистачить часу, можемо щось зіграти – Катя на піаніно, а я на гітарі. Реально – так. Але на це немає часу",- зізнався ведучий.