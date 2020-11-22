Голе фото дочки легендарного хокеїста з українськими коренями підірвало мережу

На днях справжній ажіотаж на сторінці дочки легендарного хокеїста Уейна Гретцкі Пауліни викликала її крайня публікація. Дівчина оголилася заради ефектного знімка і він вийшов. За 11 годин з моменту публікації знімок зібрав майже 90 тисяч лайків. При цьому, на сторінку дівчини підписано 914 тисяч осіб. Знімок опублікований на сторінці моделі в Instagram.

Для нового знімка модель все ж вирішила надіти капелюх. Інтимні місця дівчина прикрила руками.

Пауліна Гретцкі повністю роздяглася для фото в Instagram (фото: instagram.com/paulinagretzky)

Варто нагадати, що батько дівчини Уейн Гретцкі є одним із найвідоміших спортсменів в історії. Канадець чотири рази вигравав Кубок Стенлі, дев'ять разів отримував приз "Харт Трофі" (найціннішому гравцеві сезону), 10-разовий володар "Арт Росс Трофі" (кращому бомбардирові), а також автор 61-го рекорду в хокеї! А ще він має українські коріння, адже його бабуся родом з Тернопільської області. Зі своїм дідусем, вихідцем з Білорусі, Уейн розмовляв українською.

Пауліна Гретцкі (фото: instagram.com/paulinagretzky)

Його дочка Пауліна з 2011 року зустрічається з гольфістом Дастіном Джонсоном, з яким вона заручена з серпня 2013 року. У пари є двоє синів.

Пауліна не пішла по стопах батька, а почала кар'єру фотомоделі в серпні 2005 року зі зйомок для канадського журналу Flare. У 2014 році зайняла 59-те місце у списку "AskMen". У 2006 році випустила дебютний музичний сингл "Collecting Dust" в стилі поп. У 2013-му році дівчина знялася для популярного журналу Maxim.

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