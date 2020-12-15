Голос країни 11: Олег Винник нарвався на жорстку критику через участь у шоу

"Голос країни. Перезавантаження" стартує вже скоро новим сезоном. Одним із тренерів стане Олег Винник, який вперше сяде в суддівське крісло. Але участь улюбленця українських жінок вже почала обростати скандалом.

Так, в Instargram "Голосу" Винника назвали "рокером", що викликало багато обурення серед глядачів.

"Рокер Олег Винник, який вперше сяде в легендарне червоне крісло в якості тренера, записав тобі голосове повідомлення! Швидше вмикай звук", - підписана фото з артистом.

Олега Винника назвали рокером (скрін: instagram.com/olegg.vynnyk)

У свою чергу Олег Винник прокоментував нову сторінку свого життя і кар'єри.

"Починається нова сторінка в моєму житті під назвою "Голос країни". Я хочу знайти голоси, які зможуть торкнутися струн душі. Будемо разом дарувати любов", - написав артист в Instagram.

Фоловери активно відреагували на участь Винника у проекті. Але багато коментаторів розкритикували те, що співаку присвоїли звання рокера.

Зазначимо, що Олег Винник поділився враженнями від зйомок. Каже, що крісло зручне. До учасників він сам його повертає, а назад - їде вже саме.

"Хотілося, щоб кінець кінцем Україну знали на весь світ, як саму співочу країну в світі", - коментує суддя проекту Винник.

Нагадаємо, що в 11 сезоні зірковими тренерами проекту стануть крім Олега Винника Тіна Кароль, Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) і Діма Монатік (MONATIK).

Раніше ми писали, які зміни чекає шоу "Голос країни" в новому сезоні і чому його назвали "Перезавантаження".