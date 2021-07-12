З голою спиною і новою зачіскою: Гросу в облягаючому вбранні полонила хвилюючими вигинами

Аліна Гросу - володарка розкішної фігури. Її не раз дорікали в тому, що апетитні форми і точена талія – результат пластичної хірургії. Співачка категорично відкидає подібні домисли і навіть довела природність своїх форм підлітковим фото. Так, нещодавно співачка викликала фурор пляжними знімками в купальнику, а тепер показала відео в спокусливому хижому вбранні.

Так, на зйомках масштабного пісенного проекту "Співають всі" на каналі "Україна" Аліна з'явилася в оригінальній сукні і поділилася закулісним відео в Instagram .

Так, Аліна вбралася у вбрання до підлоги з принтом анімальє. Оригінальні деталі сукні - відкрита спина і рукава-рукавички. Високий розріз на подолі дозволив виставити на показ стрункі ніжки.

Та й сам образ співачки був неординарним - її волосся було поділене на чіткий проділ. Одна частина пасом пофарбована в рожевий, а друга – в нордичний блонд.

"Як вам мій образ? Від 1 до 10. Як думаєте, кому з відомих людей відправляю повітряний поцілунок?" - заінтригувала артистка.

Шанувальники зірки стали гадати, хто ж таємничий щасливчик по той бік камери. Серед варіантів - хрещена співачки Ірина Білик та її коханий Роман Полянський.