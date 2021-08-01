Горбунов і Осадча без макіяжу посадили сина за кермо і показали образи у вишиванках в Туреччині

Катя позує в машині без макіяжу, максимально природна і усміхнена. Вона одягла романтичну сукню в клітку з ліфом-резинкою і відкритою лінією плечей і декольте,вбрання підкреслило животик майбутньої мами. На шиї – кілька ниток перлів, адже в цьому сезоні вітається багатошаровість.

Юрій сів за кермо, а на руках у нього розташувався маленький Ваня, який тримається за баранку і допомагає татові.

Юрій і Катя покаталися на авто з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Море морем, а на обід - за розкладом!"- розповів про свій курортний графік ведучий.

Шанувальники побажали парі гарного відпочинку і залишили коментарі під постом.

Маму потрібно годувати

Юра, ви молодець справжній чоловік!

Відмінного відпочинку

Катя! Ви з Юрою зовсім інша людина-жінка-дівчинка

У Stories ведучий показав більше кадрів з Туреччини. Наприклад, на одному зі знімків вони з Катею позують в білосніжних вишиванках на фоні моря.

Юрій і Катя позували у вишиванках на пляжі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

На іншому - маленький Ваня з цікавістю розглядає величезний джип, а на третьому Юрій застиг перед величезною тарілкою з екзотичними фруктами.

Юрій показав знімки сина і свій турецький обід (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)