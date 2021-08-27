Горбунов розговорився про старшого сина і відносинах братиків: маніпулювати вміє добре

Юрій Горбунов 19 серпня став батьком вдруге - Катя Осадча народила ведучому сина. Шоумен був присутній на пологах, підтримував кохану і перерізав пуповину. Тепер він - гордий і щасливий батько двох хлопчиків. До слова, обличчя старшого спільного сина пари, Івана, ведучі дуже довго ховали і зважилися показати тільки напередодні появи на світ молодшого братика.

Розмова з ведучим була записана ще до появи на світ молодшого синочка, а доповнення та уточнення він робив вже в пологовому будинку. До речі, Катя народила раніше запланованої дати, а сам фотосет батька і сина був зроблений під час її вагітності.

Горбунов зізнався, як вони з дружиною готували Ваню до появи ще одного члена сім'ї.

Ваня із задоволенням піклується про новонародженого братика (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Благо у його друга Саші в садку є молодша сестричка Маша, і ми їх ставимо в приклад. Так що він дуже чекав появи малюка. Думаю, ревнощів все одно не уникнути, проте згладити цей момент можна. Як саме - на цю тему прочитали кілька книг", - зізнався свідомий і мудрий зірковий батько.

До слова, Катя очікувала появи на світ дівчинки, та й Юрій неодноразово говорив в інтерв'ю про те, що дуже хоче дочку, а ось Ваня був упевнений – у нього буде братик. І виявився правий. За словами шоумена, старший хлопчик з радістю допомагає батькам піклуватися про молодшого.

Юрій тепер відкрито показує обличчя саршого сина (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Він щасливий, що зараз в будинку такий шум. Іван носить його, допомагає сповивати і навіть сказав:"Мамо, завантаж мене роботою по братику, щоб я теж був зайнятий". А, коли ми цілий день були вдома, він навіть не пішов на прогулянку з нянею на майданчик, а цілий день був поруч. Тому сподіваємося, що так буде і далі", - розповів про відповідального старшого сина Юрій.

На сторінці "Теленедели" в Instagram можна прочитати про те, на кого ж насправді схожий Ваня і як майстерно він вміє ладнати із зірковим батьками. За словами Юрія, хлопчик успадкував кращі риси характеру, які є у ведучих.

"Якщо йому щось треба, доб'ється будь-якими шляхами. Чогось не хоче - буде ухилятися від цього всіма силами. Маніпулювати він вміє дуже добре", - зізнався Юрій.

Ваня вміє знайти підхід до зіркових батьків (фото: instagram.com/kosadcha)

Він навів кілька прикладів з життя, що характеризують старшого сина. Встояти перед його чарівністю Юрій не може.

"Якщо щось накоїв, і я йому так суворо:" Іван!"– він одразу: "Татко, я тебе так люблю!". "Татко", звичайно ж, тане: "І я тебе теж!". Або, наприклад, у нас є домовленість, що ввечері він з'їдає кіндер. Тільки один! Але іноді йому хочеться і другий. А оскільки одного разу я йому сказав у припливі ніжності: "Іван, я все життя на тобі чекав!", він це запам'ятав і при нагоді нагадує. Якось просить: "Дай мені ще кіндер!". Я кажу: "Ти ж вже з'їв один!". А він: "Ну так ти ж на мене все життя чекав! Давай ще!"- з посмішкою розповів шумен.