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Стильна мамуся: Емілі Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в укороченій куртці і модній шапці

Новость на русском → Нью-Йорк, Середа 17 березня 2021 22:05
Стильна мамуся: Емілі Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в укороченій куртці і модній шапці Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі тільки недавно стала мамою, а вже почала активно виходити на прогулянки. Днями модель і бізнесвумен показала, яке вбрання вибрала для перших виходів після пологів.

Стильний образ дівчини встиг облетіти мережа, викликавши масу позитивних відгуків.

Емілі одягла на прогулянку з чоловіком зручні речі, які допомогли приховати кілька зайвих кілограмів, які модель набрала за час вагітності. Її аутфіт склали зручні штани пісочного відтінку, чорний джемпер, а також яскраво-помаранчева укорочена куртка. В додаток до них Ратаковскі одягла вічно модну шапку біні, а також сонцезахисні окуляри, білі кеди і чорну захисну маску.

Стильна мамуся: Емілі Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в укороченій куртці і модній шапціСтильна мамуся: Емілі Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в укороченій куртці і модній шапціСтильна мамуся: Емілі Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в укороченій куртці і модній шапціЕмілі з чоловіком на прогулянці (фото: скріни з Instagram)

Емілі пройшлася вулицями Нью-Йорка разом зі своїм чоловіком Себастьяном, а також псом Коломбо. З ким пара залишила новонародженого сина, неясно.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі народила первістка 8-го березня. Молода мама поки що показала тільки одне фото, а також кілька кадрів, де є дитина - в зникаючих сторіз.

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