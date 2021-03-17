Стильна мамуся: Емілі Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку в укороченій куртці і модній шапці

Емілі Ратаковскі тільки недавно стала мамою , а вже почала активно виходити на прогулянки. Днями модель і бізнесвумен показала, яке вбрання вибрала для перших виходів після пологів.

Емілі одягла на прогулянку з чоловіком зручні речі, які допомогли приховати кілька зайвих кілограмів, які модель набрала за час вагітності. Її аутфіт склали зручні штани пісочного відтінку, чорний джемпер, а також яскраво-помаранчева укорочена куртка. В додаток до них Ратаковскі одягла вічно модну шапку біні, а також сонцезахисні окуляри, білі кеди і чорну захисну маску.

Емілі з чоловіком на прогулянці (фото: скріни з Instagram)

Емілі пройшлася вулицями Нью-Йорка разом зі своїм чоловіком Себастьяном, а також псом Коломбо. З ким пара залишила новонародженого сина, неясно.