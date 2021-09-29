Гаряча матуся: Ешлі Грем демонструє розкішні форми в пікантному вбранні

Американська модель Ешлі Грем знову доводить, що вагітність - не привід відмовляти собі у відвертих Селфі.

Вагітна близнюками модель зробила кілька кадрів в нижній білизні , і фанати залишилися в захваті.

Ешлі любить чорну нижню білизну і купальники - такі моделі роблять візуально стрункішою і підкреслюють вигини фігури. Цього разу дівчина вибрала білизну для вагітних від Knix - амбассадором і шанувальником цього бренду вона стала вже давно. 33-річна зірка практично не набрала зайвих кіло, так як наполегливо займається спортом, незважаючи на значний животик. Що і вирішила показати новими селфі.

Модель зробила пару фото в дзеркалі, стоячи в повний зріст. Дівчина одягла чорний комплект білизни, бейсболку йому в тон, а також крокси і великі золотисті сережки-кільця. Напис на кепці говорить: "Подзвони своїй мамі", що потішило багатьох фанатів, які обожнюють почуття гумору Ешлі.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)