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Гаряча матуся: Ешлі Грем демонструє розкішні форми в пікантному вбранні

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США, Середа 29 вересня 2021 22:02
Гаряча матуся: Ешлі Грем демонструє розкішні форми в пікантному вбранні Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Американська модель Ешлі Грем знову доводить, що вагітність - не привід відмовляти собі у відвертих Селфі.

Вагітна близнюками модель зробила кілька кадрів в нижній білизні, і фанати залишилися в захваті.

Ешлі любить чорну нижню білизну і купальники - такі моделі роблять візуально стрункішою і підкреслюють вигини фігури. Цього разу дівчина вибрала білизну для вагітних від Knix - амбассадором і шанувальником цього бренду вона стала вже давно. 33-річна зірка практично не набрала зайвих кіло, так як наполегливо займається спортом, незважаючи на значний животик. Що і вирішила показати новими селфі.

Модель зробила пару фото в дзеркалі, стоячи в повний зріст. Дівчина одягла чорний комплект білизни, бейсболку йому в тон, а також крокси і великі золотисті сережки-кільця. Напис на кепці говорить: "Подзвони своїй мамі", що потішило багатьох фанатів, які обожнюють почуття гумору Ешлі.

Гаряча матуся: Ешлі Грем демонструє розкішні форми в пікантному вбранніГаряча матуся: Ешлі Грем демонструє розкішні форми в пікантному вбранніЕшлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ранее Эшли Грем показала, як носити твідовий піджак цієї осені.

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