Гаряча MARUV в прозорих лосинах засвітила апетитні сідниці і розділила мережу
Співачка влаштувала гарячий фотосет в провокаційному образі
MARUV, Анна Корсун, знає, як звести публіку і змусити говорити про себе. Співачка віддає перевагу епатувати шанувальників не тільки розкутими танцями і перформанасами на сцені і в кліпах, але й провокаційними вбраннями. Латекс, сітка, прозорі аутфіти і зухвалі аксесуари, а також високі стрипи давно стали її візитною карткою. Артистка і сама почала випускати свій мерч одягу, виступаючи також в якості моделі. Вона влаштувала гарячу фотосесію в дуже пікантному комплекті і поділилася її результатами на сторінці в Instagram.
Так, Анна одягла лосини, що імітують панчохи з підв'язками. За словами зірки, вони здатні скоригувати фігури і підтягнути сідниці. Їх вартість становить 3000 грн. Чорний топ на замку ззаду, який обійдеться в 1500 грн., підкреслив груди зірки. Вона взула замшеві чорні стрипи з відкритим носком на тонкій високій шпильці і сховала обличчя за бейсболкою.
Співачка обрала ефектні пози і демонструвала комплект з усіх боків, попутно вихваляючись апетитними формами і похилими стегнами.
Думки підписників артистки розділилися. Одні завалили її компліментами, а інші зазначили, що відверто епатажні образи їм набридли і порадили зірці подумати над зміною аутфітів.
- Ти навіть не уявляєш на скільки ти красива, уф
- Уффф, яка гаряча красуня
- Гарна попа
- Нецікаво вже, потрібно щось змінювати
- Пора змінювати видос
- Трохи починає набридати
- Потужна жінка
- Це так гаряче
- Як везе твоєму чоловікові
До речі, в цьому ж провокаційному комплекті MARUV відвідала шоу "Вечірній Ургант", де розповіла, чим збирається займатися після завершення кар'єри.
Нагадаємо, що раніше MARUV оголила груди і завела своїх фанів.