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Гаряча MARUV в прозорих лосинах засвітила апетитні сідниці і розділила мережу

Новость на русском → Середа 07 жовтня 2020 19:57
Гаряча MARUV в прозорих лосинах засвітила апетитні сідниці і розділила мережу MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Lite

Співачка влаштувала гарячий фотосет в провокаційному образі

MARUV, Анна Корсун, знає, як звести публіку і змусити говорити про себе. Співачка віддає перевагу епатувати шанувальників не тільки розкутими танцями і перформанасами на сцені і в кліпах, але й провокаційними вбраннями. Латекс, сітка, прозорі аутфіти і зухвалі аксесуари, а також високі стрипи давно стали її візитною карткою. Артистка і сама почала випускати свій мерч одягу, виступаючи також в якості моделі. Вона влаштувала гарячу фотосесію в дуже пікантному комплекті і поділилася її результатами на сторінці в Instagram.

Так, Анна одягла лосини, що імітують панчохи з підв'язками. За словами зірки, вони здатні скоригувати фігури і підтягнути сідниці. Їх вартість становить 3000 грн. Чорний топ на замку ззаду, який обійдеться в 1500 грн., підкреслив груди зірки. Вона взула замшеві чорні стрипи з відкритим носком на тонкій високій шпильці і сховала обличчя за бейсболкою.

Співачка обрала ефектні пози і демонструвала комплект з усіх боків, попутно вихваляючись апетитними формами і похилими стегнами.

Думки підписників артистки розділилися. Одні завалили її компліментами, а інші зазначили, що відверто епатажні образи їм набридли і порадили зірці подумати над зміною аутфітів.

  • Ти навіть не уявляєш на скільки ти красива, уф
  • Уффф, яка гаряча красуня
  • Гарна попа
  • Нецікаво вже, потрібно щось змінювати
  • Пора змінювати видос
  • Трохи починає набридати
  • Потужна жінка
  • Це так гаряче
  • Як везе твоєму чоловікові

До речі, в цьому ж провокаційному комплекті MARUV відвідала шоу "Вечірній Ургант", де розповіла, чим збирається займатися після завершення кар'єри.

Нагадаємо, що раніше MARUV оголила груди і завела своїх фанів.

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