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Гаряча парочка: Белла Хадід показала нове фото з бойфрендом

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Канна, Четвер 22 липня 2021 21:22
Гаряча парочка: Белла Хадід показала нове фото з бойфрендом Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід продемонструвала у своєму блозі масу фото з Каннського кінофестивалю, зізнавшись, що сумує за його атмосферою.

Заодно дівчина показала нове фото свого бойфренда, який тільки недавно став з'являтися в її блозі.

Белла позує на балконі свого номера в сірій футболці з написом Miss Dior, а також облягаючих шортах з яскравим принтом. Зачіска у неї зроблена у дусі червоних доріжок. Укладку та макіяж з сяючою шкірою, як видно, і хотіла продемонструвати популярна модель. Вона зробила кілька фото, показавши себе з усіх боків. І на останньому фото знову "засвітила" свого бойфренда. Як і минулого разу, хлопця неможливо розглянути. Він повернутий спиною. Проте, Белла вкотре дала зрозуміти, що тепер чоловік в її блозі буде з'являтися регулярно.

Гаряча парочка: Белла Хадід показала нове фото з бойфрендомГаряча парочка: Белла Хадід показала нове фото з бойфрендом

Гаряча парочка: Белла Хадід показала нове фото з бойфрендомБелла Хадід намагається ховати хлопця (фото: instagram.com/bellahadid)

До слова, хлопець Белли Хадід також належить до світу моди. Арт-директор Марк Калман займається тим, що допомагає артистам з дизайном обкладинок для їх треків і альбомів, а також організовує модні зйомки і проекти. У числі його найвідоміших клієнтів - популярний репер і хлопець Кайлі Дженнер Тревіс Скотт.

Незважаючи на роботу зі знаменитостями, він не любить увагу до своєї персони. Сторінки в соцмережах Марка закриті, а сам він намагається уникати папараці. Цікаво, що відносини між Белою і Марком почалися ще в період торішнього локдауну. На багатьох знімках того періоду поруч з моделлю можна помітити і Калмана. Правда, пара намагалася нічим себе не видавати.

Нагадаємо, вперше Белла показала хлопця під час Каннського кінофестивалю, зізнавшись, що кохана і щаслива.

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