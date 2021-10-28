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Гаряча парочка: гнучка Ребрик вразила наповал розтяжкою і пристрастю з чоловіком

Автор: Ольвія Агаркова

Енергійності і працездатності Лілії Ребрик можна тільки позаздрити. Ведуча і актриса встигає все і скрізь: вести раннє ранкове шоу, грати в театрі, гастролювати, зніматися в рекламі і фотосесіях, бути відмінною господинею будинку, турботливою мамою і романтичною, завжди привабливою дружиною для хореографа Андрія Дикого. Ця парочка заворожує своїм ставленням один до одного, адже навіть після десяти років шлюбу вони виглядають як палкі закохані в цукерково-букетний період!

Наприклад, на недавній зйомці Лілія і Андрій показали перед камерою не тільки відмінне вміння позувати, але і справжні пристрасті. Бекстейдж-відео з'явилося на сторінці Лілії в Instagram.

Ведуча одягалася в стильну білосніжну сорочку, підкреслила талію широким шкіряним поясом і вибрала широкі джинси оригінального крою з розрізами. Вона продемонструвала на камеру не тільки ідеальну розтяжку і гнучкість, але і станцювала пристрасний імпровізований танець з чоловіком, який буквально не зводив з неї очей.

"...те, що лишається за кадром, бо таких обкладинок ще не вигадали", - підписала гарачы кадри з Андрієм Лілія.

Під постом залишили коментарі приємно здивовані друзі сім'ї та шанувальники. "Обожнюю вас", - зізналася Світлана Тарабарова. "Ось це нога! До вуха", - написала подруга і колега Лілії Ольга Лук'яненко.

  • Гаряче подружжя
  • Ви така класна пара
  • Як красиво- любов
  • Нереальні
  • Боже, Ліля, як на вас Андрій дивиться ... так пристрасно
  • Це ж просто кайф
  • Які ви красиві, приголомшлива пара
  • Така пристрасть
  • Ви чарівні
  • Яка прекрасна пара

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розчулила барвистим сімейним фото з коханими.

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Лілія Ребрик