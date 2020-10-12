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Гаряча штучка: Настя Каменських в ефектному образі підірвала мережуапетитними формами

Автор: Lite

Співачка викликала справжній ажіотаж у мережі

Настя Каменських підірвала мережу новим луком з ефіру "Танців з зірками". Ведуча популярного шоу вибрала цього разу максимально ефектний образ. Адже черговий випуск популярної програми був присвячений латиноамериканським танцям. "Друзі, ви з нами? Сьогодні з вами на зірковому балконі ваша гаряча українська штучка з латиноамериканським присмаком!
І я особливо насолоджуюсь кожним виступом учасників, адже тема ефіру – "Вечір латини". Запевняю вас, сьогодні буде особливо гаряче", – написала Настя в своєму блозі і запостила фото у відвертому образі.

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Новий образ Насті (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка, яка обожнює приміряти відверті образи, красується в кадрі в ефектній відвертій чорній сукні з корсетом, розшитій різнокольоровими паєтками. Лук доповнили значних розмірів сережки-кільця, а також відразу кілька кілець на пальцях. Без яскравого макіяжу та манікюру також не обійшлося. А завершує все висока зачіска: шовковисте волосся Настя зібрала в хвіст, уклавши пасма по плечах.

Чи потрібно говорити, в якому захваті були фанати? Вони засипали дівчину численними компліментами, назвавши "богинею" і "найкрасивішою телеведучої України". Також багато фанатів знову підняли тему ймовірної вагітності артистки. "Мені одному здається, що вона вагітна?", "Кажуть, що НК вагітна. Це правда?", "Вагітна Настя, вітаємо", – пишуть фолловери красуні.

Нагадаємо, раніше дружина Потапа поділилася зворушливими знімками з цуценятами своєї собачки Мімі, які вже помітно підросли.

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