Гаряча Людина-павук: Том Холланд роздягається в кампейні PRADA

Британський актор, Людина-павук, бойфренд зірки серіалу "Ейфорія" Зендаї Том Холланд став обличчям рекламного кампейну чоловічої колекції Prada весна-літо 2022 під назвою In the Mood for Prada. Цей стильний красень роздягнувся прямо в кадрі і майстерно продемонстрував не тільки бездоганно підібрані луки, але і спортивне тіло.

Автором зйомки виступив культовий фешн-фотограф Девід Сімс. До слова, в травні минулого року саме він знімав Зендаю для кампейну Valentino.

В ефектному рекламному ролику Том красується в косусі винного відтінку з імітацією зміїної шкіри. Потім він починає поступово роздягатися, розстібаючи ремінь на брюках і позбавляючись від чорної сорочки-поло.

Для реклами колекції In the Mood for Prada Холланд також приміряв на голе тіло чорний і шоколадний кардигани, білу сорочку з принтами на морську тематику і продемонстрував в кадрі лаконічну сумку бренду.

Том Холланд знявся в кампейні In the Mood for Prada (фото: instagram.com/prada)

Скріншот (фото: instagram.com/hfconfess)

Примітно, що чоловічу колекцію весна-літо 2022 він почав представляти прямо на прем'єрі чергового фільму про героя всесвіту Marvel, Людину-павука Пітера Паркера в грудні минулого року.

Холланд вийшов на червону доріжку кінотеатру в Лос-Анджелесі в ексклюзивному костюм в дусі його персонажа: він одягнувся в шоколадно-коричневий костюм, що складається з двобортного піджака з гострими лацканами і брюк зі складками.

До слова, крім Холланда, в рекламному кампейні Prada весна-літо 2022 взяла участь актриса і модель-трансгендер, зірка серіалу "Ейфорія" Хантер Шефер. Вона стала обличчям жіночої колеції бренду.

Хантер Шефер стала обличчям жіночої колекції Prada (фото: instagram.com/prada)