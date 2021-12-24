Зірка "Людини-павука" Джейкоб Баталон скинув 50 кг: спробуйте впізнати! (фото "до" і "після")

Американський актор Джейкоб Баталон прославився завдяки ролі Неда в серії фільмів про Людину-павука. І якщо раніше актора ідентифікували не тільки по харизматичній посмішці, блискучим очам, але і значній вазі, то тепер його ледь можна впізнати.

За останній час кардинально змінився, скинувши 50 кг. Причому Баталон не став приховувати, як йому це вдалося.

За словами Джейкоба, відмінна фізична форма - результат турботи про своє здоров'я. Він почав займатися цими питаннями з 2020 року, так як зрозумів, що його спосіб життя веде його не туди.

"Навіть коли я не робив фізичну роботу, відчував сонливість, і це було через жирну їжу, яку я їв. Мені здавалося, що я насилу можу піднятися по сходах, не захекавшись", – розповів актор в інтерв'ю Men's Health.

Джейкоб Баталон до схуднення (фото: instagram.com/lifeisaloha)

Щоб прийти до такого вражаючого результату, Джейкобу довелося найняти особистого тренера і повністю поміняти харчування. Актор займався спортом по півтори години на день шість разів на тиждень. А в раціоні виключив тваринну їжу і будь-які рафіновані продукти.

Також завдяки спорту Баталону вдалося опрацювати емоційний стан. Наприклад, за допомогою набивного м'яча він позбувся почуття гніву.

Джейкоб Баталон після схуднення (фото: instagram.com/lifeisaloha)