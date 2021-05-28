ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гаряче! Кайлі Дженнер звела з розуму формами у відвертому бікіні

Новость на русском →
США, П'ятниця 28 травня 2021 17:34
Гаряче! Кайлі Дженнер звела з розуму формами у відвертому бікіні Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер продемонструвала новий пляжний лук, вибравши цього разу незвичайний варіант бікіні. В'язаний купальник відмінно підкреслив знамениті форми молодшої з сестер Кардашьян-Дженнер.

Новий знімок знаменитість запостила у себе в блозі.

Кайлі Дженнер лежить на шезлонгу в в'язаному купальнику, прикрашеному квітами і намистинами. Завдяки такому декору форми Дженнер стали ще більш об'ємними. Доповнили пляжний лук панама з довгими зав'язками, а також золотий ланцюжок, браслети і кільця. Дівчина зробила новий манікюр з яскравим малюнком, який також поспішила продемонструвати шанувальникам.

Гаряче! Кайлі Дженнер звела з розуму формами у відвертому бікініКайлі Дженнер в новому бікіні (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Не турбувати", - написала вона. А у відповідь почула масу компліментів: "Що? Вибач мене, але це божевілля!",- однією з перших відгукнулася старша сестра Кайлі Кортні. "Вау", "Ідеал", "Завжди перша", "Ти неймовірна". - приєдналися до неї й інші фоловери.

Нагадаємо, Кайлі в цьому сезоні вже показала кілька варіантів купальників. Вона позувала в сріблястому, а також атласному в білизняному стилі. Обидва вони користуються величезною популярністю серед фанатів, які випитували у Кайлі, де вона їх придбала. До слова, розробкою їх дівчина займається сама. Нещодавно вони з Кендалл знову продовжили контракт з відомим брендом, представивши лінію бікіні.

Також Кайлі носить цього літа "рвані" топи, які вже теж стали бажаною річчю для її фанатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу пляж плавание стиль мода модель Кайли Дженнер
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)