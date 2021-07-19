Гаряче! Кайлі Дженнер підірвала мережу розкішними формами в крихітному бікіні
Кайлі Дженнер весь рік радує фоловерів жаркими знімками в купальниках. Але влітку їх особливо багато. Цього разу бізнесвумен зробила ставку на спокусливий варіант бікіні, який користується популярністю у всіх сестер знаменитої сім'ї.
Нові фото вона виставила у своєму блозі кілька годин тому.
Кайлі Дженнер обожнює "невидимі" бікіні, які роблять її видатні форми ще більш спокусливими. Золотистий купальник з тонкої тканини буквально злився зі шкірою, створивши ефект оголеного тіла. На додаток до лука зірка підібрала золотисті прикраси.
Дівчина зробила кілька кадрів крупним планом, а також продемонструвала фігуру цілком, сидячи на шезлонгу біля басейну. У підписі вона зазначила, що "сезон Львів завантажується". "Гаряче", - також додала вона.
Кайлі Дженнер в новому пляжному луку (фото: instagram.com/kyliejenner)
Нагадаємо, Кайлі Дженнер незабаром відзначить свій день народження: 10 серпня їй виповниться 24 роки.
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