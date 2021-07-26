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Гаряче! Напівгола Ізабель Гулар блиснула досконалим тілом

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Міконос, Понеділок 26 липня 2021 22:22
Гаряче! Напівгола Ізабель Гулар блиснула досконалим тілом Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Ізабель Гулар показала нову порцію жарких знімків: 36-річна супермодель рекламує прикраси і модні речі. Але фанати, як завжди, не змогли відірвати очей від її досконалого тіла.

Втім, Ізабель явно на це і розраховувала. Фото викликали небувалий ажіотаж серед її фоловерів у блозі Instagram.

Дівчина обожнює демонструвати свою фігуру з різних ракурсів. Вона фотографується біля басейну, на тренажерах, в різній ступені оголеності. Але цього разу вона і зовсім відмовилася від "верху", показавши оголені груди. Правда, прикрила їх довгим волоссям.

Гаряче! Напівгола Ізабель Гулар блиснула досконалим тіломГаряче! Напівгола Ізабель Гулар блиснула досконалим тіломГаряче! Напівгола Ізабель Гулар блиснула досконалим тілом

Ізабель Гулар в новому образі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ її склали широкі джинси з великими квітами, а також яскраво-жовта панама. Вона ідеально перегукувалася з манікюром Гулар. Також Ізабель взяла з собою вузькі сонцезахисні окуляри і масу прикрас: підвіски, браслети і трендові кільця, які носять на різних фалангах пальців.

"Ідеал", "Просто досконалість", - не зупиняються фанати, які немов не можуть знайти інших порівнянь. Але це дійсно відмінно характеризує спортивну фігуру бразильської красуні.

Нагадаємо, раніше Ізабель показала гарячі фото в бікіні.

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