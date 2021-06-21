Гаряче! Тіна Кунакі поділилася новими фото у відвертому бікіні

Тіна Кунакі днями полетіла відпочивати в Сорренто, про що повідомила своїм фанатам за допомогою мережі Instagram . Популярна модель встигла показала пару відпускних луків і свої фото в бікіні.

Тіна Кунакі, як виявилося, полетіла у відпустку не з коханим чоловіком Венсаном Касселем, а зі своєю подругою Елізою Полетт Вісенте. На одному з останніх постів у своєму блозі дівчина показала фото з душу. Обидві вони позують у величезному дзеркалі.

Тіна вибрала цього разу купальник яскравого забарвлення: прикрашене квітковим принтом бікіні з довгими зав'язками. Воно підкреслило, що молода мама знаходиться у відмінній формі: стрункі ноги, підтягнуті сідниці, апетитні груди... Тіна зробила собі пляжний образ, створивши легкий макіяж і зачесавши неслухняне волосся назад.

Тіна Кунакі з подругою (фото: instagram.com/tinakunakey)

У підписі Кунакі подякувала за щасливі спогади, зазначивши подругу. А після приступила до активної роботи. Так, модель задіяна в новій рекламній кампанії годинникового бренду Daniel Wellington.

Тіна Кунакі з новим годинником (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Минулого тижня я чудово провела час на прес-конференції @danielwellington в Парижі, і я безмірно закохана в їх нову лінійку Petite 24-аксесуари не завжди повинні бути великими, щоб заявити про себе! Цей елегантний годинник випущений як ціла колекція з обробкою з рожевого золота або срібла і є їх найменшим годинником на сьогоднішній день", - розповіла дружина Венсана Касселя про новий проект.