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Гаряче! Тіна Кунакі поділилася новими фото у відвертому бікіні

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Сорренто, Понеділок 21 червня 2021 20:27
Гаряче! Тіна Кунакі поділилася новими фото у відвертому бікіні Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі днями полетіла відпочивати в Сорренто, про що повідомила своїм фанатам за допомогою мережі Instagram. Популярна модель встигла показала пару відпускних луків і свої фото в бікіні.

І ось - нові гарячі знімки.

Тіна Кунакі, як виявилося, полетіла у відпустку не з коханим чоловіком Венсаном Касселем, а зі своєю подругою Елізою Полетт Вісенте. На одному з останніх постів у своєму блозі дівчина показала фото з душу. Обидві вони позують у величезному дзеркалі.

Тіна вибрала цього разу купальник яскравого забарвлення: прикрашене квітковим принтом бікіні з довгими зав'язками. Воно підкреслило, що молода мама знаходиться у відмінній формі: стрункі ноги, підтягнуті сідниці, апетитні груди... Тіна зробила собі пляжний образ, створивши легкий макіяж і зачесавши неслухняне волосся назад.

Гаряче! Тіна Кунакі поділилася новими фото у відвертому бікініГаряче! Тіна Кунакі поділилася новими фото у відвертому бікініГаряче! Тіна Кунакі поділилася новими фото у відвертому бікініГаряче! Тіна Кунакі поділилася новими фото у відвертому бікіні

Тіна Кунакі з подругою (фото: instagram.com/tinakunakey)

У підписі Кунакі подякувала за щасливі спогади, зазначивши подругу. А після приступила до активної роботи. Так, модель задіяна в новій рекламній кампанії годинникового бренду Daniel Wellington.

Гаряче! Тіна Кунакі поділилася новими фото у відвертому бікініТіна Кунакі з новим годинником (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Минулого тижня я чудово провела час на прес-конференції @danielwellington в Парижі, і я безмірно закохана в їх нову лінійку Petite 24-аксесуари не завжди повинні бути великими, щоб заявити про себе! Цей елегантний годинник випущений як ціла колекція з обробкою з рожевого золота або срібла і є їх найменшим годинником на сьогоднішній день", - розповіла дружина Венсана Касселя про новий проект.

Раніше ми писали про стильний образ від Тіни, який влітку буде дуже актуальним.

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модель Тина Кунаки Венсан Кассель
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