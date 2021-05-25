ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Морська богиня: Тіна Кунакі демонструє стильний образ з трендовими аксесуарами

Новость на русском →
, Вівторок 25 травня 2021 20:25
Морська богиня: Тіна Кунакі демонструє стильний образ з трендовими аксесуарами Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі після заміжжя стала ще більш популярною. Так що кар'єра і без того успішної моделі різко пішла в гору.

Тепер дівчина підписує все нові контракти, знімаючись в рекламних кампаніях лушіх брендів. Результатами юна дружина Венсана Касселя щедро ділиться з послідовувачами свого блогу.

Новий пост вона присвятила співпраці з Versace. Дівчина одягнена в стильний літній образ, доповнений трендовими аксесуарами. Кільце у вигляді морської зірки, сережки у вигляді черепашок, кольє з перлинами... Доповнюють картину хустка з морським принтом, а також прозорі сонцезахисні окуляри, які також стали найпопулярнішою моделлю в цьому році.

Морська богиня: Тіна Кунакі демонструє стильний образ з трендовими аксесуарами

Тіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіна показала лук, запостивши чорно-біле фото. Дівчина робить селфі в дзеркалі, заодно показавши ще один важливий елемент аутфіта - манікюр. Вона вибрала наймодніший варіант - нігті пофарбовані напівпрозорим лаком, що створює натруальний ефект.

"Це щось", "Чудова", "Ідеальна", "Прекрасна дівчина, дивовижна", "Діва", "Краща", "Чкий шарм", "Ікона", "Я закоханий в окуляри", - пишуй їй фанати, які обожнюють аутфіти Кунакі.

Також раніше Тіна демонструвала досконалу фігуру в стильному білосніжному костюмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода стиль мода Тина Кунаки Венсан Кассель
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну суне серйозне похолодання: названа дата
В Україну суне серйозне похолодання: названа дата