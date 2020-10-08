Гріємося обіймами: Осадча та Горбунов зворушили домашньою ідилією в піжамах
Пара показала, як проводить довгі осінні вечори в своєму заміському будинку
Катя Осадча та Юрій Горбунов - одна з найбільш міцних і популярних подружніх пар в українському шоу-бізнесі. Вони майже весь час проводять разом, як вдома, так і на роботі, що не заважає їм насолоджуватися товариством один одного і демонструвати ніжні почуття.
Так, на своїй сторінці в Instagram телеведуча поділилася неймовірно милим і затишним домашнім знімком в обнімку з коханим чоловіком.
На фото закохані відображені, коли сидять на сходах свого розкішного заміського будинку, при цьому обидва вони в піжамах. Катя вибрала чорно-біле вбрання в клітку, що складається зі штанів і сорочки, рукави якої прикрашені декоративним пір'ям. Горбунов же постав у чорній в білий горошок піжамі - шортах і сорочці.
Обидва телеведучих зображені на фото босоніж, що додає фотографії особливої, домашньої атмосфери. При цьому на обличчі Осадчої можна помітити легкий макіяж, також вона одягла прикраси - можливо, знімок був зроблений в рамках домашньої фотосесії.
Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували затишним домашнім знімком (фото: instagram.com/kosadcha)
"Гріємося обіймами і чекаємо на бабине літо", - підписала романтичний кадр ведуча.
Користувачі мережі залишилися в захваті від такого милого фото і залишили парі багато зворушених коментарів.
- Які ж Ви гарні та щасливі разом, дуже гармонійна пара
- Ви дуже гарна пара, приємно дивитися на любов та задоволення від життя, які випромінюються у ваших очах!
- Дуже гарна пара, і ви Катя, світитесь від щастя
- Класні, а ваш вік, Катя, неможливо визначити)
- Ви просто класні!
- Катя така чарівна....
- Яка чудова пара
- Ви сяєте! Так світиться любов! Вітаю!!!
- Респект вам і уважуха!!! Гарнюсінька пара!!! Відверті, теплі і творчі погляди в обох!!! Так тримати!!
- Які Ви гарні. Так приємно дивитися на щире кохання
Нагадаємо, Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці з нагоди закінчення літа.
Також повідомлялося, що Катя Осадча зворушливо привітала старшого сина Іллю з 18-річчям.