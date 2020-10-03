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В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

Новость на русском → Субота 03 жовтня 2020 12:35
В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці Потап, Настя Каменських, Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Зіркова компанія оригінально попрощалася з теплими днями і літом

Потап і Настя Каменських тільки повернулися з Туреччини, де чудово відпочили і набралися сил та натхнення для втілення в життя нових творчих ідей. Вони радували прихильників курортними фото і показували, як проводять розслаблений відпочинок біля моря. По поверненню в Київ, парочка влаштувала веселу вечірку-прощання з теплими днями Goodbye Summer Party і запросила своїх друзів, серед яких виявилися зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Всі учасники кумедного тематичного заходу поділилися фото в Instagram, показавши, як вміють відпочивати. Так, Настя опублікувала цілу серію знімків в компанії друзів. Схоже, кольором вечірки став жовтий, адже всі гості одягли хоча б один елемент гардеробу в цьому сонячному відтінку, а Потап навіть приміряв перуку блондинки!

Антураж і декорації заслужили особливу увагу. Надувні круги всіляких форм і розмірів, оригінальні матраци у вигляді часточки грейпфрута і ... гумова качечка, з якою Настя влаштувала цікавий фотосет окремо.

В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

В образі блондинки і з гумовою качечкою: Потап, Каменських, Осадча та Горбунов відірвалися на веселій вечірці

Потап і Настя Каменських разом з друзями влаштували веселу тематичну вечірку (фото: instagram.com/kamenskux)

"Проводжаємо теплі деньки! Попереду стільки всього! А поки - яскравий одяг, яскравий настрій і вечірка!" - заінтригувала співачка.

Шанувальники оцінили настрій і атмосферу, що панує на вечірці, а особливо їм сподобався образ Потапа.

  • Може, Потапу на постійне носіння брати перуку
  • Потап супер
  • Мило
  • Молодці, весело
  • Настя, ти суперпозитив ходячий в хорошому сенсі слова
  • Такі фото сонячні
  • Ахах такі кумедні
  • Круті фотки
  • Які ж ви класні

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських і Потап показали стильний сімейний портрет.

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