До гучної слави: у мережі з'явилися рідкісні фото сестер Кардашьян-Дженнер, які ще ніхто не бачив
Кім Кардашян з сестрами (фото: instagram.com/kimkardashian)
Сестри Кардашян-Дженнер почали свою кар'єру на початку нульових. Тоді ж почалося їх перевтілення. У прагненні до досконалості дівчата змінили, мабуть, все.
Тому тепер, коли в мережу потрапляє фото їх гучної слави, вони виглядають майже невпізнанними.
До слова, самі вони так не вважають і часто діляться архівними знімками. Днями страшая з сестер Кортні Кардашьян опублікувала у своєму блозі фото, зроблені в 2005-му році. Вона сама, Кім і Хлої, а також їх мама Кріс здаються зовсім іншими людьми. Згодні?
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