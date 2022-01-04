Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022
Ельза Хоск, як і її колега Роузі Хантінгтон-Уайтлі, любить стильні аутфіти, а також надихаючі добірки з них. Днями скандинавська ікона стилю показала свої образи на кожен день.
Нейтральні, як визначила їх модель, але в той же час бездоганно складені і продумані до дрібниць. Вчимося складати луки, як це вміє робити Ельза.
Бежевий тренч – як і раніше, актуальна річ в гардеробах модниць. З чорними класичними брюками з високою посадкою, чорним топом і лоферами він виглядає неймовірно ефектно. Ельза також носить ультрамодні окуляри і свою улюблену сумку.
Ельза Хоск любить класику (фото: instagram.com/hoskelsa)
Для прогулянки Ельза Хоск вибирає розслаблені кардигани, об'ємні джинси і пальто-оверсайз. Доповнюють їх черевики-козаки і сумка молочного відтінку.
І розслаблені образи (фото: instagram.com/hoskelsa)
Светр з широкими рукавами і горловиною дівчина доповнила хутряним жилетом. Вони стали ідеальним доповненням до прямих джинсів і ботильйонів з квадратним носком і каблуком.
Іделально на кожен день (фото: instagram.com/hoskelsa)
Вузькі чорні штани, сірий джемпер з V-подібним вирізом і пряме пальто – кращий варіант, коли терміново потрібен образ "без проблем".
Чорний до того ж робить візуально стрункішою (фото: instagram.com/hoskelsa)
Коричнева шкіряна куртка-оверсайз, джинси-скинни і чоботи-козаки Хоск доповнила бейсболкою. І виглядала неперевершено.
Шкіряний бомбер підійде для любителів експериментів (фото: instagram.com/hoskelsa)
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