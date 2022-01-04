Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022

Ельза Хоск, як і її колега Роузі Хантінгтон-Уайтлі , любить стильні аутфіти, а також надихаючі добірки з них. Днями скандинавська ікона стилю показала свої образи на кожен день.

Нейтральні, як визначила їх модель, але в той же час бездоганно складені і продумані до дрібниць. Вчимося складати луки, як це вміє робити Ельза .

Бежевий тренч – як і раніше, актуальна річ в гардеробах модниць. З чорними класичними брюками з високою посадкою, чорним топом і лоферами він виглядає неймовірно ефектно. Ельза також носить ультрамодні окуляри і свою улюблену сумку.

Ельза Хоск любить класику (фото: instagram.com/hoskelsa)

Для прогулянки Ельза Хоск вибирає розслаблені кардигани, об'ємні джинси і пальто-оверсайз. Доповнюють їх черевики-козаки і сумка молочного відтінку.

І розслаблені образи (фото: instagram.com/hoskelsa)

Светр з широкими рукавами і горловиною дівчина доповнила хутряним жилетом. Вони стали ідеальним доповненням до прямих джинсів і ботильйонів з квадратним носком і каблуком.

Іделально на кожен день (фото: instagram.com/hoskelsa)

Вузькі чорні штани, сірий джемпер з V-подібним вирізом і пряме пальто – кращий варіант, коли терміново потрібен образ "без проблем".

Чорний до того ж робить візуально стрункішою (фото: instagram.com/hoskelsa)

Коричнева шкіряна куртка-оверсайз, джинси-скинни і чоботи-козаки Хоск доповнила бейсболкою. І виглядала неперевершено.

Шкіряний бомбер підійде для любителів експериментів (фото: instagram.com/hoskelsa)