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Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022

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Вівторок 04 січня 2022 17:16
Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022 Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Ольга Турчанікова

Ельза Хоск, як і її колега Роузі Хантінгтон-Уайтлі, любить стильні аутфіти, а також надихаючі добірки з них. Днями скандинавська ікона стилю показала свої образи на кожен день.

Нейтральні, як визначила їх модель, але в той же час бездоганно складені і продумані до дрібниць. Вчимося складати луки, як це вміє робити Ельза.

Бежевий тренч – як і раніше, актуальна річ в гардеробах модниць. З чорними класичними брюками з високою посадкою, чорним топом і лоферами він виглядає неймовірно ефектно. Ельза також носить ультрамодні окуляри і свою улюблену сумку.

Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022

Ельза Хоск любить класику (фото: instagram.com/hoskelsa)

Для прогулянки Ельза Хоск вибирає розслаблені кардигани, об'ємні джинси і пальто-оверсайз. Доповнюють їх черевики-козаки і сумка молочного відтінку.

Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022І розслаблені образи (фото: instagram.com/hoskelsa)

Светр з широкими рукавами і горловиною дівчина доповнила хутряним жилетом. Вони стали ідеальним доповненням до прямих джинсів і ботильйонів з квадратним носком і каблуком.

Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022Іделально на кожен день (фото: instagram.com/hoskelsa)

Вузькі чорні штани, сірий джемпер з V-подібним вирізом і пряме пальто – кращий варіант, коли терміново потрібен образ "без проблем".

Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022Чорний до того ж робить візуально стрункішою (фото: instagram.com/hoskelsa)

Коричнева шкіряна куртка-оверсайз, джинси-скинни і чоботи-козаки Хоск доповнила бейсболкою. І виглядала неперевершено.

Що з чим носити: Ельза Хоск демонструє 5 модних образів зими 2022Шкіряний бомбер підійде для любителів експериментів (фото: instagram.com/hoskelsa)

Дивіться також, як повторити трендовий макіяж 2022 в ляльковому стилі.

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