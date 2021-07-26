Гросу видала сімейні таємниці, Полякова захистила матюки дочки: топ скандальних новин тижня

Оля Полякова заступилася за дочку

Старша дочка Олі Полякової, 16-річна Маша, разом зі своєю групою "Шви" днями дали перший виступ. Відео з концерту викликало в мережі як захоплення, так і обурення. Справа в тому, що в деяких піснях дівчина використовує мати. Наприклад, в одній з них співається: "Та мені пох*й на твої поради, та мені пох*й». Хейтери, втім, зіткнулися із захистом зіркової мами.

Оля Полякова з Машею (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Оля Полякова написала пост на захист своєї дочки, закликавши інших батьків підтримувати своїх дітей в будь-якому випадку. "Розумію, що багатьох дуже сильно обурили мати. Не можу сказати, що я підтримую мати в піснях, але якби ви послухали, коли-небудь, поцікавилися музикою, яку слухають ваші діти, то ви б дуже здивувалися", - заявила вона, підкресливши, що творчість Маші - це просто квіточки в порівнянні з тим, що слухає молодь.

Аліна Гросу розповіла про коханого

Аліна Гросу останнім часом перестала приховувати подробиці особистого життя. Так, дівчина після невдалого шлюбу щаслива в нових відносинах. В одному з останніх інтерв'ю вона зізналася, що її чоловік - російський актор і режисер Роман Полянський - переїхав за нею в Україну. А нещодавно чесно розповіла, за що, на її думку, він її любить. Так, співачка вважає, що бойфренд цінує в ній, в першу чергу, розум. "Я думаю, в першу чергу за мою голову, тому що вона досить розумна", - поділилася Аліна.

Аліна Гросу щаслива з коханим (фото: instagram.com/alina_grosu)

Також дівчина зізналася, що в першому шлюбі багато чого навчилася і просто подорослішала. Співачка зрозуміла, що їй необхідна для життя людина чесна і любляча. Також Гросу поділилася планами стати мамою до тридцяти років.

Ксенія Мішина поділилася, як приходить до тями після розставання з Еллертом

"Холостячка" Ксенія Мішина знову здобула статус вільної жінки. Не так давно вона поставила крапку у відносинах зі своїм обранцем Олександром Еллертом. Тепер дівчина часто розповідає, як переживає цей нелегкий період і що їй допомагає відновитися. Так, Ксенія обожнює влаштовувати зустрічі з подругами, де насичується жіночою силою і вірою в себе. Любить перемикатися на тіло і любов до нього. А днями розповіла про те, що направляє її до гармонійного стану.

Ксенія розповіла, як пережити розрив відносин (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Розслабитися, щоб безмежно проявитися в цьому житті. Не відповідати, не чекати, не підлаштовуватися і не підлаштовувати. Приймати світ таким, яким він є, і себе в ньому. Розслабитися і стати безмежним проявом любові", - поділилася особистими життєвими міркуваннями Ксенія.