В халаті на снігу: Леся Нікітюк показала "наслідки" святкування 8 березня

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк неабияк потішила шанувальників новими фото, на яких показала, як вона виглядає після веселого святкування Міжнародного жіночого дня, що відзначається 8 березня.

"Наслідки" святкової вечірки теледіва продемонструвала на своїй сторінці в Instagram , в черговий раз захопивши підписників почуттям гумору і здатністю посміятися над собою.

33-річна Нікітюк виклала серію знімків, на яких зображена типова "жінка 9 березня". На всіх фото зірка позує у милому рожевому халаті і білих тапочках, а також без грама макіяжу на обличчі. При цьому на всіх кадрах Леся тримає в руці келих з вином, з якого жадібно п'є.

Так, на одному з фото вона позує на кухні, де на задньому плані можна побачити безліч порожніх пляшок з-під алкоголю. Після чого артистка перемістилася у ванну кімнату, де підписникам постало видовище купи одягу на пральній машинці і праски на прасувальній дошці.

Після Нікітюк і зовсім вийшла в такому вигляді на вулицю - прямо на сніг! Знаменитість вирішила вигуляти свою улюблену собачку Рафіка, ну а сама не стала відриватися від келиха з вином.

Леся Нікітюк з келихом вина показала, як виглядає типова жінка 9 березня (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Жінка. 9 березня", - лаконічно підписала кумедні фото ведуча.

Підписники по достоїнству оцінили гумор Леді Ле - багато відзначили в коментарях, що вони виглядали приблизно так само після 8 березня.