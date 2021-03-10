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В халаті на снігу: Леся Нікітюк показала "наслідки" святкування 8 березня

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 09:48
В халаті на снігу: Леся Нікітюк показала "наслідки" святкування 8 березня Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк неабияк потішила шанувальників новими фото, на яких показала, як вона виглядає після веселого святкування Міжнародного жіночого дня, що відзначається 8 березня.

"Наслідки" святкової вечірки теледіва продемонструвала на своїй сторінці в Instagram, в черговий раз захопивши підписників почуттям гумору і здатністю посміятися над собою.

33-річна Нікітюк виклала серію знімків, на яких зображена типова "жінка 9 березня". На всіх фото зірка позує у милому рожевому халаті і білих тапочках, а також без грама макіяжу на обличчі. При цьому на всіх кадрах Леся тримає в руці келих з вином, з якого жадібно п'є.

Так, на одному з фото вона позує на кухні, де на задньому плані можна побачити безліч порожніх пляшок з-під алкоголю. Після чого артистка перемістилася у ванну кімнату, де підписникам постало видовище купи одягу на пральній машинці і праски на прасувальній дошці.

В халаті на снігу: Леся Нікітюк показала &quot;наслідки&quot; святкування 8 березняВ халаті на снігу: Леся Нікітюк показала &quot;наслідки&quot; святкування 8 березня

Після Нікітюк і зовсім вийшла в такому вигляді на вулицю - прямо на сніг! Знаменитість вирішила вигуляти свою улюблену собачку Рафіка, ну а сама не стала відриватися від келиха з вином.

В халаті на снігу: Леся Нікітюк показала &quot;наслідки&quot; святкування 8 березня

Леся Нікітюк з келихом вина показала, як виглядає типова жінка 9 березня (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Жінка. 9 березня", - лаконічно підписала кумедні фото ведуча.

Підписники по достоїнству оцінили гумор Леді Ле - багато відзначили в коментарях, що вони виглядали приблизно так само після 8 березня.

  • Добре погуляла. Тепер afterparty
  • Непоганий там арсенал, я теж виклала аналогічний 9 березневий пост
  • ахах)) Леся, ну прямо фото про «наболівше» 8 березня. Як сьогодні важко було вставати, це тільки мені?
  • Вижила
  • З похмілля ще й непоганий вигляд
  • Свято вдалося!!!
  • Добре виглядаєте з келихом сухого червоного) і без нього теж до речі
  • Леся, дякую Вам, Ви геніальні! Ви надихаєте)
  • Допиваємо недопите, доїдаємо і на дієту

Нагадаємо, Леся Нікітюк в одній сорочці не на жарт заінтригувала мережу яскравим святковим фото на 8 березня.

Раніше Леся Нікітюк потішила мережу своїм пікантним фото, на якому зіркою стала не вона.

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