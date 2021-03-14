Хайпонули: Ступка зробив несподівану заяву про скандальне інтерв'ю дружини Логунової

У родині Дмитра Ступки і Поліни Логунової не все гладко, а причина конфліктів пари – фінансові питання. Так, блогер, телеведуча і бізнесвумен нещодавно дала скандальне інтерв'ю , де заявила, що її чоловік заробляє недостатньо і часто саме вона відповідає за матеріальний добробут. У розмові з Катею Осадчою вона пояснила, як зараз йдуть справи в їх сімейному житті.

На відео, опублікованому на YouTube-каналі " Світське життя ", представник легендарної акторської динстії розповів про спільну роботу з дружиною на зйомках української комедії "Нереальний КОПець" і уточнив, що Поліна зіграла в картині саму себе.

"Поліна була досить органічною. Вона грала жорстку поліцейську і їй, в принципі, і грати нічого не треба було. Вона була сама собою", - натякнув на сталевий характер Поліни Дмитро.

Логунова зазначила, що досвідчений чоловік їй допомагав опановувати на майданчику акторську професію. "Діма казав, що все добре. Іноді коригував мої українські слова, тому що я намагалася вимовити правильно. Загалом допомагав більше, ніж критикував", - поділилася вона.

Щодо гучного публічного скандалу Дмитро уточнив, що таким чином вони "хайпонули".

Дмитро Ступка і Поліна Логунова прокоментували скандал у сім'ї (фото: instagram.com/stupka777)

"Все було тихо. Була пандемія. І захотілося якогось перчика додати. Треба було якось розігріти інтерес. І хайпонули. Поліна дуже любить хайпити", - пояснив він.

Поліна також прокоментувала финасовое становище чоловіка і розповіла, які аргументи наводить Дмитро.

"Діма мені сказав так: "Винен не я. Винна держава. Нам не дають працювати. Все закрито, фільми не знімають, тому у мене мало грошей", - навела слова чоловіка Логунова.

Поліна і Дмитро розповіли про відносини в родині і спільну роботу