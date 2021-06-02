Хірург розкрив, яку пластику зробила Кім Кардашьян, щоб досягти ідеалу

Перше, на що звернули увагу експерти, - любов блогера до фотошопу.

"Я думаю, Кім - адепт фотошопа! Вона дуже його любить, постійно обробляє свої фотографії. Вона любить вдаватися до фотопластики - це коли дещо зменшуються або збільшуються талія і стегна, - зазначив зірковий фотограф Литвин. - На зірку працює армія піарників, фотографів, і часто фото з червоних доріжок або церемоній роблять її ж фотографи, які потім розсилають фотографії на телеканали і в видання".

Красу Кім Кардашьян не втомлюються розгадувати (фото: instagram.com/kimkardashian)

Однак не прокоментувати хірургічні втручання в вигляд світської левиці неможливо. І експерт запевняє - в цьому випадку ставка була зроблена не на обличчі.

"Її п'ята точка - це продукт роботи хорошого пластичного хірурга. Вона не вставляла імпланти - все це зроблено за допомогою процедури ліпофілінг, тобто, коли свій власний жир вводиться в певну зону, - прокоментував пластичний хірург Андрій Якобчук. - Більше того, зірка зробила пластику грудей. А щодо витонченої талії - це, швидше за все, фотошоп".

П'ята точка Кім теж не дає спокою нікому (фото: instagram.com/kimkardashian)

Невже знаменитість не робила зі своїм обличчям і в 40 років має такий досконалий вигляд?

Анджеліна Джолі і пластика: що змінювала в собі актриса заради ідеальної зовнішності

"Тільки подивіться на цей ідеальний лоб, відсутність зморшок - тут 100% присутній ботулотоксин, який розгладжує зморшки. До того ж у неї така повна щока - немає переходу. Це говорить про те, що були уколи гіалуронової кислоти або введення того ж жиру, - розповідає хірург. - Були ін'єкції в підборіддя або ж вставили імплант нижньої щелепи, таким чином підборіддя змінилося - стало більш гострим. А ось ринопластики, думаю, не було".

А як би виглядала Кім Кардашьян, якби не було хірургічних втручань?

П'ята точка Кім теж не дає спокою нікому (фото: instagram.com/kimkardashian)

"У неї була б яскраво виражена носогубна складка, зморшки на лобі, в міжбрівній області, тому що вона жінка дуже емоційна, якщо подивитися її інтерв'ю. Але вона знайшла правильного косметолога, правильного хірурга - і залишається красунею", - коментує експерт.